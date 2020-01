Dødstal efter vulkanudbrud i New Zealand stiger til 20

Dødstallet efter et vulkanudbrud i New Zealand i begyndelsen af december er steget til 20.

Dødstallet omfatter to personer, hvis lig fortsat ikke er fundet en måned efter katastrofen.

Det oplyser vicepolitikommissær i New Zealand John Tims mandag eftermiddag lokal tid.

- Politiet kan bekræfte, at endnu en person døde i går aftes på et hospital i Australien som følge af sine kvæstelser, der blev pådraget under udbruddet på White Island, siger John Tims ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der befandt sig 47 mennesker, herunder mange turister fra Australien, på øen White Island, da en vulkan gik i udbrud mandag den 9. december om eftermiddagen lokal tid.

Mange af ofrene fik voldsomme forbrændinger på store dele af kroppen under udbruddet.

Læger oplyser, at der indtil videre er blevet brugt en kvart million kvadratcentimeter hud til at redde de kvæstedes liv.

Sundhedsministeriet i New Zealand oplyser mandag, at 13 personer fortsat er indlagt på hospitaler i landet. Fire af disse er stadig i kritisk tilstand.

Andre 13 ofre er fløjet til behandling i Australien.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Juleaften indstillede myndighederne i New Zealand eftersøgningen efter ligene af de to dræbte, der stadig savnes.

Beslutningen blev truffet, efter at en omfattende eftersøgning havde været i gang på og omkring vulkanøen i to uger.

De savnede er en 17-årig pige fra Australien og en 40-årig guide fra New Zealand.

Efter vulkanudbruddet er det blevet kritiseret, at turister fik lov til at bevæge sig rundt på den aktive vulkan.

Premierminister Jacinda Ardern har oplyst, at det newzealandske arbejdstilsyn har påbegyndt en undersøgelse af sagen.