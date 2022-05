Dødstallet efter bygningskollaps i Kina stiger til 53

Dødstallet, efter at en bygning i den kinesiske by Changsha fredag i sidste uge styrtede sammen, er steget til 53.

Det oplyser statslige medier i Kina.

Torsdag oplyste myndighederne, at 26 personer havde mistet livet. Fredag er det tal mere end fordoblet.

De statslige medier oplyser desuden, at redningsmissionen i bygning er overstået.

- Eftersøgning- og redningsarbejdet i bygningen i Changsha er færdiggjort.

- De indespærrede og dem, der ikke var til at komme i kontakt med, fra ulykken er alle blevet fundet. Ti personer er blevet reddet, og 53 personer er døde, oplyses det på den statslige tv-kanal CCTV.

Wu Guiying, en lokal embedsmand, undskylder i en briefing fredag for ulykken. Hun siger, at hun er 'ekstremt ulykkelig' og gav en 'dybtfølt undskyldning til samfundet'.

Redningsmandskabet har blandt andet brugt hunde og droner til at søge efter overlevende. De har også anvendt elektronisk udstyr til at finde tegn på liv, ligesom de har lyttet efter mulige råb eller bankelyde fra personer, der var klemt fast under de tunge betonblokke.

Kort efter midnat torsdag lokal tid blev en kvinde reddet ud af det kollapsede hun. Hun var den tiende person, der blev reddet ud i live. Kvinden havde ligget begravet i bygningen i seks dage.

Kvinde havde formået at holde sig i live i de seks dage, fordi hun havde adgang til en smule vand og kunne holde sig varm med et tæppe.

I den kollapsede bygning lå lejligheder, et hotel og en biograf.

Det er ikke unormalt, at bygninger i Kina kollapser på grund af dårlig sikkerhed og bygningsstandarder samt korruption blandt de, der skal håndhæve standarderne.

Det er endnu uklart, hvad der fik bygningen til at kollapse. Men der har været spekulationer om, at der muligvis er blevet lavet for omfattende ombygninger på matriklen.