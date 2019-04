Dødstallet stiger efter cyklon

Dødstallet efter cyklonen Kenneth, der ramte det nordlige Mozambique i weekenden, er steget til 38.

Det oplyser landets regering mandag.

Store oversvømmelser og fortsatte regnskyl præger byen Pemba, hvor op mod 160.000 mennesker risikerer at blive påvirket af naturkatastrofen.

Styrtregn har forårsaget flere farlige mudderskred. I byen Pemba er indbyggerne i et af landets fattige kvarterer i færd med at grave de omkomne ud fra to huse, der er kollapset.

Hjælpearbejdere i landet beskriver, hvordan der er 'total ødelæggelse' i et 60 kilometer bredt bælte ved kysten og de nærliggende øer. Oversvømmelser betyder, at der er vanskelig adgang til dele af området.

Redningsmandskab har fået nødhjælp ud til øen Ibo, hvor hundredvis af huse er blevet jævnet med jorden af cyklonen.

Men regnen er i gang igen, og det er for farligt for helikopteren at lette igen med nye forsyninger til andre af de berørte områder, oplyser FN ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I sidste måned var Mozambique et af de tre lande, der blev ramt af cyklonen Idai. Her mistede omkring 600 mennesker livet.

Den regn, der har fulgt i kølvandet på cyklonen Kenneth, har skabt frygt for, at der vil opstå et lignende scenarie, som landet oplevede i marts.

Det er første gang i den tid, man har lavet optegnelser over naturkatastrofer i Mozambique, at landet er ramt af to cykloner inden for samme sæson.

Meteorologerne havde på forhånd advaret om, at Kenneth kunne sende dobbelt så stor en mængde vand ned over det nordlige Mozambique som cyklonen Idai.

Den seneste cyklon har været mere voldsom, men har ikke ramt et lige så stort område som Idai.