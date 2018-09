Dødstallet stiger efter Florence: Baby revet ud af mors arme

Etårige Kaiden er blandt ofrene for orkanen Florence, der har oversvømmet dele af USA

En etårig dreng er fundet død, efter at han blevet revet ud af sin mors arme og trukket væk af vandmasserne efter stormen Florence, der har oversvømmet den amerikanske delstat North Carolina.

Et redningshold fandt liget af Kaiden Lee-Welch et døgn efter, han forsvandt.

- De fandt ham, men desværre var han død. De kunne intet stille op, siger Kaidens mor, Dazia Lee, til lokalmediet WCNC.

Kaiden Lee-Welch omkom i vandmasserne efter orkanen Florence. Foto: AP

Hun forklarer, at hun kørte på vejen mod New Salem, da hun blev overrumplet af den stigende vandstand fra en flod.

Hun mistede kontrollen over køretøjet og ramte et træ. Hun fik sønnen ud af bilen, men mistede grebet om bilsædet, hvor drengen var spændt fast. Hun så aldrig sin dreng i live igen.

- Han var mit første og eneste barn, og nu er han væk. Jeg føler mig ikke engang som forældre mere. Han er bare væk, siger hun.

Hjerteskærende redningsaktion: Her redder han seks hunde fra at drukne

Politiet i Union County bekræfter dødsfaldet.

- Vores tanket og bønner går til den lille drengs familie og til redningsfolkene, der hjalp i denne sag. Det er en meget trist situation, lyder det.

Dødstallet stiger

Dødstallet efter orkanen Florence er tirsdag opjusteret til 35 personer. Alene i North Carolina har 27 mennesker mistet livet.

Netop vandmasserne har været med til at kræve flere menneskeliv og gjort redningsindsatsen vanskelig.

Dele af North Carolina ligger under vand. Foto: AP

Redningsfolk evakuerer beboere i Spring Lake, North Carolina. Foto: AP

Her reddes mor og tvillinger: USA-storm fortsætter

North Carolinas guvernør, Roy Cooper, oplyser, at Florence har afgivet op til 90 centimer nedbør over delstaten.

- Jeg ved, at for mange mennesker er dette et mareridt, der ikke vil slutte, siger han.

Florence er nu trukket ind i landet og har bevæget sig op mod Virginia og videre mod det nordøstlige USA.

USA's præsident, Donald Trump, lægger onsdag vejen forbi North Carolina, bekræfter Det Hvide Hus.