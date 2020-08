Dødstallet stiger efter indisk flyulykke

Dødstallet stiger lige nu, efter et fly er forulykket i den indiske by Calicut.

Lige nu lyder dødstallet på 14 dræbte.

Tidligere bekræftede myndighederne over for det indiske medie NDTV, at 11 var dræbt, og at fire var fanget inde i flyet.

Flyet var på vej fra Dubai til den indiske by, men det fik problemer under landingen. Flere billeder viser, at flyet IX1344 er delt i to.

Ifølge NDTV er fire personer stadig fanget inde i flyet. I alt var 191 om bord på flyet.

Mindst 50 er kommet til skade, mens 15 er kommet alvorligt tilskade.

Flyet var sat ind for at bringe indere hjem i forbindelse med corona.

Dødstallet stiger lige nu i Indien efter et fly er forulykket ved landing i Calicut. Foto: Ritzau Scanpix

LIVE

Opdateres