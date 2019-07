Dom i dag: Derfor kræver anklager dødsstraf

Der er et ønske om dødsstraf fra statens side i sagen om dobbeltdrabet i Marokko, hvor 24-åige Louise Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland på 28 år blev slået ihjel i december 2018.

Der er tre tiltalt for selve for selve drabet.

Dødsstraffen har ikke været i brug i Marokko siden 1993, men denne sags grusomme detaljer, og at gerningen er inspireret af IS, har gjort, at man nu forventer at støve den af.

- Fordi drabene var forsætlige, burde straffen øges fra livstid til dødsstraf for Abdessamad Eljoud, Younes Ouzyad and Rachid Afati, har anklageren sagt under sin procedure.

Der falder dom i sagen torsdag i Salémod, hvor de tre mænd står tiltalt for drabene, skriver VG.

Sådan så de tiltalte ud, da de blev anholdt. Foto: Ritzau Scanpix

Filmede halshugning

To af de tre drabstiltalte erkendte mordene i maj, mens den tredje fortalte, at han havde filmet mordene og halshugningen af kvinderne. En fjerde mand er tiltalt i forbindelse med drabene som medvirkende, da han gav dem mordvåbnet vel vidende, hvad de havde til hensigt.

Abdessamad Eljoud, der er blevet udråbt som hovedmand bag angrebene, har forklaret, at han angrer sine handlinger.

- Jeg plejede at elske Islamisk Stat, men nu ved jeg ikke. Alt, hvad jeg ved, er, at jeg angrer, at jeg dræbte de to turister, sagde han ifølge VG.

2. maj 2019 blev en af de drabstiltalte ført ind til retssalen. Foto: Ritzau Scanpix

Der er i alt 24 personer sigtet i sagen. De resterende 21 er sigtet for at have givet sin tilslutning til en terrorgruppe. Men det er kun i spørgsmålet om de tre involverede i drabet, at der kommer en afgørelse i dag.

Anklagemyndigheden oplyser, at de vil gå efter straffe til de resterende på 15 års fængsel og/eller livstid.

Sagens anklager, Khalid El Kerdoudi, har i sin procedure under retssagen været tydelig omkring, at de tiltalte har begået terrorhandlinger, og at de har udset sig bjergturister, kristne, politimænd og hoteller som terrormål.

Disse våben blev beslaglagt, da de tre formodede drabsmænd blev anholdt. Politifoto

Bror til mistænkt drabsmand: Hvis det er ham, fortjener han at dø

Foreslog bombe

Under retssagen er det kommet frem, at de tiltalte er mødtes flere gange i 2017 og 2018 for at tale om IS og terrorangreb. Under ramadanen i 2017 blev det for eksempel foreslået, at de skulle lave et røveri på en pengetransport, så de kunne finansiere terror i Marokko.

En anden har fortalt, at han købte 40 flasker parfume og sendte til Abdessamad Eljoud, som senere skulle videresælges, så der igen var penge til terror.

Her sidder de fire mænd, der har spillet en central rolle i dobbeltdrabet. Foto: Handout

Der blev også foreslået at lave en bombe af en af de tiltalte, men de tiltalte formåede ikke at lave den.

Ekspert om dobbeltdrab: Bestialsk og low tech

Familie oprettet velgørenhed i Marokko

Familien til norske Maren Ueland har tænkt sig at starte en organisation i Marokko, som skal forhindre, at noget lignende sker igen. Det fortæller familiens advokat, som også understreger, at de tror på en retfærdig rettergang.

- Familien har stor tiltro til det marokkanske retsvæsen og regner med, at der bliver afsagt en dom, som afspejler det, de tiltalte har gjort, siger advokaten.

Der blev holdt mindehøjtideligheder i både Danmark og Norge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Velgørenhedsorganisationen skal forbedre uddannelsesmulighederne i Marokko og i det hele taget arbejde videre i den dræbte nordmands ånd. Familien er, ligesom Maren Ueland, optaget af, at man ikke generaliserer omkring mennesker, fortæller familiens advokat.

Det forventes, at der falder dom i sagen torsdag aften.

