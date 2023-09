Dom: Nazikompensation efter 80 år

I oktober 1943 - en måned efter Italiens våbenstilstand med de allierede styrker i Anden Verdenskrig - blev seks italienske borgere hængt på en bjergside i den syditalienske landsby Fornelli.

Gerningen var Nazitysklands kollektive hævn, efter at en tysk soldat var blevet dræbt i byen.

Og nu, 80 år efter at de seks italienere blev henrettet, får deres familier kompensation i millionklassen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

89 millioner kroner

Ifølge nyhedsbureauet er det kun en enkelt af de dræbtes familie fra dengang, der stadig er i live. Men det har ingen betydning for udbetalingen, som i stedet går til de næste i familierækken.

Ifølge dommen skal efterkommerne således dele summen på 12 millioner euro, svarende til 89 millioner kroner.

Eksempelvis kan en af de dræbtes oldebørn se frem til en sum på lige knap 1 million kroner.

Tyskland slipper

Selvom det var tyske soldater, der stod bag henrettelsen tilbage i 1943, er det ikke den tyske stat, der punger ud, skriver Reuters.

Pengene kommer derimod fra en fond, som den italienske regering oprettede sidste år for netop at kompensere italienske borgere for de krigshandlinger, der stadig påvirker efterkommerne.

Da retssagen startede i 2015, var det dog både den tyske og italienske stat, der sad på anklagebænken. Men fordi Den Internationale Domstol i 2012 afgjorde, at Tyskland ikke var pålagt finansielt at kompensere yderligere for Nazitysklands gerninger under krigen, måtte Italien altså punge ud.