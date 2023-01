Dommedagsuret rykkes frem til 90 sekunder i midnat

Dommedagsuret rykkes 10 sekunder frem til 90 sekunder i midnat.

Det oplyses tirsdag af videnskabsmændene fra organisationen Bulletin of the Atomic Scientists (Atomforskeres Bulletin), der står bag det såkaldte dommedagsur.

- Værst af alt så minder Ruslands trusler om brug af atomvåben verden om, at en eskalering af konflikten - utilsigtet, bevidst eller som følge af en fejlkalkulering - er en forfærdelig risiko, skriver videnskabsmændene i en pressemeddelelse.

Det symbolske dommedagsur er et forsøg på at vurdere, hvor tæt menneskeheden er på at blive udslettet.

Fremrykningen skyldes primært krigen i Ukraine.

Men samtidig peger Atomforskeres Bulletin på, at krigen har forværret mulighederne for at bekæmpe klimakrisen.

- Lande, der har været afhængige af russisk gas og olie, har diversificeret deres forsyninger, hvilket har ført til udvidede investeringer i naturgas, på et tidspunkt hvor sådanne investeringer skulle falde, skriver de.

Ifølge videnskabsmændene er der ingen klar vej til at skabe fred mellem Rusland og Ukraine og samtidig afværge yderligere aggression i fremtiden.

Som minimum burde USA dog ifølge Atomforskeres Bulletin være indstillet på dialog med Rusland for at reducere risikoen for atomkrig.

- At finde en vej til seriøse fredsforhandlinger kan være en måde at reducere risikoen for yderligere eskalering, skriver videnskabsmændene.

90 sekunder i midnat er det tætteste, menneskeheden nogensinde har været på en global katastrofe.

Da de var længst fra ragnarok, viste de 17 minutter i 12. Det var i 1991, da den kommunistiske østblok var kollapset, og den kolde krig var slut.

I 2018 blev uret igen rykket frem til to minutter i farvel til alt. Da var begrundelsen forværring af den internationale verdensorden og manglende klimahandling.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er 11 nobelpristagere tilknyttet processen.