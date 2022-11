Donerer 1,5 milliarder til Ukraine

Norge har på ny valgt at donere et milliardstort beløb, der skal gå til militær oprustning hos det ukrainske militær

Imens Rusland-Ukraine-konflikten har stået på, har det væltet ind med vestlig støtte til de invasionsramte ukrainere.

Både humanitær og militær hjælp har været kærkomment og nødvendigt.

Især Norge har været en stor bidragsyder og nu, bekræfter landets forsvarsminister Bjørn Arild Gram, at det olierige land sender yderligere 1,5 milliarder norske kroner til det krigsramte land.

'Vi annoncerer i dag, at vi giver en ny, stor donation til den britisk ledede Internationale Fond for Ukraine på cirka 1,5 milliarder norske kroner. Det gør os til den største bidragsyder til fonden bortset fra briterne selv, siger den norske forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

De ukrainske styrker har fået støtte fra hele den vestlige verden. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

Den norske pengepung har i forvejen været en gavmild velgører til den ukrainske frihedskamp mod den russiske invasion. Men nu har den økonomiske støtte nået nye højder.

Pengene skal finansiere indkøb af våben og udstyr til Ukraine, men ifølge den norske forsvarsminister er denne donation anderledes. For hidtil har de velgørende lande i højere grad doneret udstyr fra deres egne lagre, men nu hersker et større behov for at anskaffe materiale direkte fra industrien.

Forsvarsministeren understreger samtidig, at Norge fortsat vil bistå med uddannelse og træning af ukrainske soldater, som lige så essentiel en del af det norske bidrag til Ukraine fremadrettet.