Dræber højtstående Taliban-medlem

Et højtstående medlem af Taliban er blevet dræbt i et angreb mod et militærhospital i Afghanistan

Et højtstående medlem af Taliban er blevet dræbt i et angreb mod et militærhospital tirsdag i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser medlemmer af Taliban-bevægelsen onsdag.

Den dræbte person, Hamdullah Mokhlis, var officer i en specialenhed under den islamistiske bevægelse.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er Mokhlis det mest fremtrædende medlem af Taliban, som er blevet dræbt, siden bevægelsen overtog magten i Afghanistan i midten af august.

Talibans rivaler, Islamisk Stat, har påtaget sig skylden for tirsdagens angreb, hvor mindst 19 blev dræbt.

Hamdullah Mokhlis blev dræbt, da han sammen med andre krigere fra Taliban, ankom til det hospital, hvor angrebet fandt sted.

Nyhedskanalen Al Arabiya citerede tirsdag en talsmand for Taliban, Bilal Karimi, som oplyste, at der var to bombeeksplosioner. Han sagde, at angrebet var rettet mod civile.

– Jeg er inde på hospitalet, og jeg hører en kraftig eksplosion ved en kontrolpost udenfor. Jeg hører også skud. Vi er blevet bedt om at gå i dækning, sagde han.

Islamisk Stat har gennemført en række angreb mod moskéer og andre mål efter Talibans magtovertagelse.

I 2017 gennemførte Islamisk Stat et angreb mod det samme hospital som tirsdag. Dengang blev over 30 personer dræbt.