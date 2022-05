Dræbte soldater lagt i 'Z-formation'

Et billede fra AP-journalisten Felipe Dana viser døde russiske soldater lagt i en 'Z-formation'.

Soldaterne blev fundet ved en frontlinje et par dage efter, at kampe havde udspillet sig netop der.

Soldaterne er ikke identificeret, men da de bærer hvide armbind, antager man, at de er russiske. Der er også fundet russiske sanitetssæt ved siden af dem. Det skriver AP.

Det er en mulig krigsforbrydelse, siger den svenske folkeretsekspert Mark Klamberg til det norske medie Dagbladet.

- Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at det er en krigsforbrydelse, men det kan det være, siger han.

Han peger også på, at den svenske højesteret tidligere har afgjort, at de døde falder ind under Genèvekonventionens kategori for personer, der skal beskyttes i krig – og dermed ikke må udsættes for krænkelser.

Her ses de døde russiske soldater lagt i Z-formation. Foto: Felipe Dana/Ritzau Scanpix

Rusland er anklaget for flere krigsforbrydelser i blandt andet Butja og Mariupol.

Men billedet her tyder altså på, at også Ukrainske soldater bryder med Genéve-koventionen.

Ligene siges nu at være blevet transporteret til et nærliggende lighus, skriver AP.

Det mystiske 'Z'

Hvad betyder egentlig det 'Z', som de døde soldater er lagt op for at udgøre?

Det er der flere bud på, men fælles for dem er, at det er for at vise støtte til den russiske hær i Ukraine og præsident Vladimir Putin.

Nogle mener, at det kan stå for 'za pobedu', hvilket betyder sejr. Der spekuleres også i, om det står for 'zapad', som betyder vest.

Ligeledes kan Z'et også blot være betegnelsen for de væbnede russiske styrker i det østlige distrikt, som bærer betegnelsen.

I en souvenirbutik i det centrale Moskva, kan man købe t-shirts med Z-symbolet. Foto: Maxim Shemeto/Ritzau Scanpix

Det hvide Z har spredt sig som en steppebrand i Rusland, hvor det tydeligt ses i gadebilledet.

Blandt andet i Sankt Petersborg, hvor store skilte med et 'Z' og teksten 'Vi giver ikke op på vores folk' hænger flere steder i millionbyen.

Det er også set på busskure, på husvægge og på flag i bybilledet.