Drama: Her reddes 14-årig pige fra mudder-helvede

Brandfolk hørte Laurens råb om hjælp, efter familien hus var blevet begravet under mudder i Californien

Dramatiske billeder af 14-årige Lauren Cantin, der bliver reddet efter et voldsomt mudderskred i Californien, har grebet den amerikanske befolkning.

I alt 15 personer er omkommet i mudderskredet, der natten til tirsdag ramte Montecito, der ligger nord for Los Angeles.

Lauren Cantins mirakuløse redning er et lyspunkt i tragedien. Dækket af mudder blev hun fundet i live under ruinerne af sit hjem.

- Jeg troede et øjeblik, at jeg skulle dø, siger teenageren på et videoklip, der er offentliggjort på tv-stationen NBC News.

Lauren Cantin sunder sig oven på strabadserne, inden hun bliver kørt til behandling på hospitalet. Foto: AP

Brandmand Andy Rupp fortæller, at han hørte teenagerens råb, da han ledte efter overlevende ved familiens ødelagte hjem.

- Da vi ankom til ruinerne, kunne min makker og jeg høre en spæd stemme kalde på hjælp. Vi var helt stille og kunne lokalisere offeret, siger han til tv-stationen.

Far og bror savnes

Han fortæller, at arbejdet med at få pigen fri varede seks timer.

- Vi benyttede mange forskellige redskaber til at grave os frem til hende. Hun er nu på hospitalet, siger han.

Pigens far, Dave Cantin, og bror, Jack, savnes forsat. Håbet om at finde dem i live svinder time for time.

Et hus er begravet i mudder til tagrenden. Husets beboer, en ældre kvinde, er endnu ikke fundet. Foto: AP

Ifølge myndighederne er mindst 100 huse blevet ødelagt i mudderskredet, der gik særligt hårdt ud over Montecito, der blandt andet er hjem for Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres.

Knap 50 personer er bragt til hospitalet med kvæstelser, mens 24 personer fortsat savnes.

- Lige nu er vi fokuserede på at finde overlevende, siger sherif i Santa Barbara County, Bill Brown, på et pressemøde.

'Helvede brød løs'

En kraftig nedbør udløste de dødbringende mudderskred. Montecito modtog 20 mm regn på bare fem minutter.

- Helvede brød løs, lyder det fra den lokale tandlæge Peter Hartmann.

Mudderskredet beskrives som en 'flod af mudder'. Mindst 15 personer er bekræftet omkommet. Foto: AP

Tusindvis af borgere i regionen er blevet bedt om at lade sig evakuere, men kun et mindretal af beboerne har fulgt anmodningen, oplyser myndighederne.

For en måned siden var Montecito og det øvrige Santa Barbara County plaget af en rekordstor skovbrand.

Skovbranden har gjort området sårbar over for mudderskred, da de afsvedne og forkullede bjergarealer ikke absorberer nedbør videre godt.