Drama i sneen: Skiløbere pludselig opslugt

En smuk solskinsdag skulle udvikle sig til et sandt drama for en flok skiløbere i de østrigske alper.

Skiløberne ventede på en efter en at tage turen ned af en populær off-piste rute nær St. Anton am Arlberg resort, da sneen pludseligt skred under dem - et uvirkeligt øjeblik, som en af dem på tilfældigvis fangede på kamera.

- Videoen taler for sig selv, sagde en unavngiven af skiløberne til Reuters.

- Efter sneskredet var jeg i chok, og jeg havde ingen anelse om, hvor mange af mine venner, der lå begravede under sneen, fortsatte han.

Skiløberen begyndte efterfølgende med det samme at lede efter sine venner under sneen.

Heldigvis blev ingen dog fanget under den mindre lavine, og et redningshold fik hurtigt bragt skiløberne i sikkerhed.

I videoen øverst i artiklen kan du se det dramatiske øjeblik, hvor skiløberne bliver overrasket af et sneskred.

