Dramatisk udmelding: - Bør udryddes som ildelugtende rotter

I et tweet proklamerer den tidligere russiske præsident Dmitry Medvedev, at der ingen grund er til opretholdelsen af diplomatiske relationer med Polen

'Jeg ser ingen pointe i at opretholde diplomatiske relationer med Polen. Dette land kan ikke eksistere for os, når der udelukkende er Rusland-fober ved magten, og Ukraine er fyldt med polske lejesoldater, som burde udryddes nådesløst som ildelugtende rotter.'

Sådan lyder den dramatiske udmelding fra den tidligere russiske præsident Dmitry Medvedev. Beskeden blev slået op på Twitter lørdag, hvor den vakte stor opsigt.

Dmitry Medvedev var præsident i Rusland mellem 2008 og 2012, statsminister mellem 2012 og 2020 og er nu vicepræsident i det russiske sikkerhedsråd, hvor kun Putin er over ham.

Sikkerhedsrådets opgave er officielt at rådgive den russiske præsident om affærer vedrørende national sikkerhed.

Putin var statsminister under Dmitry Medvedevs periode som præsident. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Censureret af Twitter

Kort efter udmeldingen dukkede en ledsagende besked op oven over Dmitry Medvedevs tweet.

Annonce:

'Dette tweet overtræder Twitter-reglerne. Twitter har imidlertid vurderet, at det er i offentlighedens interesse, at tweetet fortsat er tilgængeligt,' stod der pludselig.

Dette var dog en udmelding, som den tidligere præsident langtfra var tilfreds med.

- Twitter er bukket under for det amerikanske udenrigsministerium og ukrainere. Han (Twitter-ejer, Elon Musk, red.) gjorde det samme, som han gjorde med Trump. Elon klarede åbenbart ikke denne opgave, desværre, udtaler han til det russiske medie RIA og fortsætter:



- Men seriøst, vi kan sagtens klare os uden det (Twitter, red.). Trods alt er det bare et udenlandsk, socialt medie, der opererer efter det amerikanske etablissements interesser. Vi brugte det kun til at fremme vores propaganda-mål.

Rent retorisk

Peter Viggo Jakobsen, der er lektor i Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet mener dog ikke, tweetet giver nogen grund til at frygte en optrapning i konflikten.

- Det er selvfølgelig en måde at skrue op for kogepladen rent retorisk, men intet tyder på, at der ligger noget i det, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Hvis de virkelig havde været sure, så havde de jo netop trukket ambassadøren hjem.