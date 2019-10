Dramatisk udvikling: Flere tusinde evakueret efter voldsomme brande

Befinder du dig i nærheden af brandene, hører vi gerne fra dig på mail 1224@eb.dk eller sms til 1224

Den amerikanske stat Californien er i en undtagelsestilstand, efter at branden 'Kincade Fire' vokser voldsomt.

Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie spreder branden sig over mere end 50.000 hektar land, hvorfor mere end 200.000 mennesker er blevet evakueret.

Derudover står mere end en million mennesker uden strøm i Californien.

Vejret i staten gør det ikke nemmere for redningsmandskabet at få styr på den enorme brand, da de har blæst weekenden igennem, og det vil ifølge CNN forsætte mandag.

Guvernør i Californien, Gavin Newsom, lægger heller ikke fingre i mellem, når han taler om branden.

- Vi sætter alle ressourcer ind. Det er kritisk, at folk i evakueringszonerne får advarslerne fra myndighederne og redningsmandskabet på stedet.

Ifølge guvernøren arbejder 3000 brandfolk på at få slukket brandene.

Søndag morgen gjorde de kraftige vinde, at et træ væltede ned i en folkemængde ved et lokal marked. Her kom ni mennesker til skade.

Brandene kan ifølge myndighederne være blevet startet af en blanding af tør vegetation og en kritisk lav luftfugtighed på under ti procent, mens de kraftige vinde har været med til at sprede flammerne.

Det er særligt omkring Los Angeles, San Diego, San Francisco og Sacramento, at brandene brandene har fat, eller at der er risiko for, at nye blusser op.

