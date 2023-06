Drone-amok på slagmarken

Droner er afgørende i moderne krigsførsel, og det er krigen i Ukraine et godt eksempel på.

Eksperter har ifølge Dagbladet hævdet, at de ukrainske styrker ikke gør store fremskridt på slagmarken, på trods af at de har iværksat deres store modoffensiv.

Analysen lød på, at Rusland har ændret taktik og derfor er bedre til at slå tilbage mod de ukrainske droner, som siden starten af krigen har været et effektivt værktøj.

Samtidig bruger Rusland også i stigende grad sine egne droner, hvilket giver dem flere fordele, fortæller norske eksperter til Dagbladet.

Et vigtigt element

Men droneaktiviteten hos begge lande er steget markant på det seneste, slår pensioneret generalløjtnant Arne Bård Dalhaug fast.

- Gennem krigen har man set, hvor effektive droner kan være, og begge sider har derfor lært at integrere dem på forskellige missioner. Brugen af ​droner er blevet meget mere sofistikeret den seneste tid. Det er et meget vigtigt element i krigsførelse, siger han.

Her ses en ukrainsk soldat sætte sprængstof på en drone i en forstad til Donetsk. Arkivfoto: EFREM LUKATSKY/Ritzau Scanpix

Rusland-forsker og lektor ved Air Force Academy Lars Peder Haga forklarer til den norske avis, at der især har været en stigning i brugen af såkaldte 'FPV-droner' (First Person View, red.).

Her kan piloten se, hvad dronen filmer i realtid.

- Når disse er udstyret med sprængstoffer - for eksempel fra en panserværnsgranat - kan de bruges til at finde og angribe mål med stor præcision fra en skjult position, fortæller han.

Forskellige formål

Ifølge Arne Bård Dalhaug bruger Rusland og Ukraine droner på to vidt forskellige måder.

- Rusland har modtaget mange såkaldte 'selvmordsdroner' eller 'kamikaze-droner' fra Iran i lang tid. Tidligere blev disse mest brugt i angreb rettet mod infrastruktur, men nu bruges de også i høj grad aktivt på slagmarken.

Ukraine bruger til gengæld i høj grad dronerne, når de bevæger sig rundt. De bruger ifølge den pensionerede generalløjtnant dronerne til at tjekke områder og spotte fjenden, før han spotter dig.

- Det er meget klogt, for hvis du ser fjenden, før han ser dig, har du alle fordelene på din side, siger han.

Et kapløb

Eksperterne er enige i, at droner åbner op for helt nye muligheder i krigsførsel. Man behøver ikke risikere soldaters liv på samme måde, og små, simple droner kan være billige i både indkøb og drift.

Arne Bård Dalhaug påpeger dog også, at det er et kapløb, der går hurtigt, og man derfor ikke har vildt lang tid til at drage nytte af fordelene, før fjenden også har ændret taktik.