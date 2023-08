Droneangreb rammer flere steder i Ukraine

Sirenerne har lydt natten til onsdag i Kiev, efter at Rusland sendte adskillige droner ind over den ukrainske hovedstad.

Alle droner blev dog skudt ned, inden de nåede at angribe, oplyser den øverste chef for Kievs militæradministration, Serhij Popko.

- Grupper af droner fløj ind over Kiev fra flere forskellige retninger samtidig. De blev dog alle - mere end ti ubemandede luftfartøjer - opdaget og ødelagt i tide af luftforsvaret, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Serhij Popko fortæller videre, at der var tale om Shahed-droner, som produceres af Iran, og som bruges af Ruslands militær.

Også regionen Odesa i den sydvestlige del af Ukraine er blevet ramt af et droneangreb tidligt onsdag morgen.

Her har russiske droner angrebet lagre med korn i et havneområde, oplyser regionens guvernør, Oleh Kiper, via beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade ved angrebet, fortæller guvernøren.

Det fremgår ikke, om det er havnebyen Odesa, der er blevet ramt, eller om det er en anden by i regionen af samme navn.

Meldingen om angrebet i Odesa-regionen kommer, flere timer efter at Ukraines hovedstad blev rystet af eksplosioner. Det skete først på natten.

Kievs borgmester, Vitalij Klytjko, fortæller ifølge nyhedsbureauet AFP, at ingen har mistet livet, og ingen er kommet til skade i Kiev.

I flere områder af Kiev faldt der vragrester ned fra de ødelagte droner. Det udløste blandt andet en brand i en bygning i Holosijivskyj-distriktet.

Droneangreb er blevet dagligdag for Kievs millioner af indbyggere i løbet af sommeren, hvor Rusland gang på gang har forsøgt at angribe hovedstaden. Også Odesa-regionen og byen Odesa er blevet angrebet.

Odesa er ligesom yderligere to havnebyer ved Ukraines sortehavskyst det seneste år blevet brugt til at sejle korn ud af Ukraine via Sortehavet.

Det har været en del af en aftale mellem Rusland og Ukraine, at skibe sikkert kunne transportere korn og andre fødevarer ud fra de tre udvalgte byer.

Rusland afviste dog tidligere på sommeren af forny aftalen, hvorfor der ikke længere er fri passage fra Odesa. Den russiske flåde er til stede i Sortehavet og udgør således en trussel for ukrainske skibe.