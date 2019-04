Dronningen chokeret over terrorangreb

Dronning Margrethe er dybt chokeret over angrebene i Sri Lanka

Sent søndag aften har Dronning Margrethe sendt en officiel meddelelse til Sri Lankas Præsident, Hans Excellence Maithripala Sirisena.

Hun skriver:

'Jeg er dybt chokeret over de forfærdelige og ødelæggende terrorangreb, der er blevet udført i Sri Lanka i dag. Jeg vil gerne give udtryk for min kondolence overfor dig og Sri Lankas befolkning. Mine tanker går til familie og venner til ofrene.'

I pressemeddelelsen fra kongehuset beskriver dronningen også sin medfølelse overfor de danske ofres efterladte.

Tre danskere dræbt

Søndag aften bekræftede Udenrigsministeriet, at tre danskere omkom i de i alt otte bombeangreb i Sri Lanka.

Eksplosionerne ramte i landets hovedstad, Colombo, samt i byerne Dehiwela og Negombo, der ligger nær hovedstaden.

De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa i Den Østlige Provins.

De første tre hoteller var Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

Søndag formiddag dansk tid blev landet ramt af yderligere to eksplosioner, hvoraf den første ramte et fjerde, mindre hotel tæt ved byens zoologiske have.

Der er i skrivende stund over 200 omkomne og over 450 sårede.

13 anholdt for terror

13 personer er anholdt for søndagens bombeangreb i Sri Lanka, oplyser journalisten Azzam Ameen fra BBC.

Tidligere lød meldingen fra landets premierminister ellers, at kun syv var anholdt.

Resten af de anholdte blev ifølge BBC pågrebet, da politiet opdagede et hus i Sarikkamulla, der angiveligt skulle bruges som gemmested for gerningsmændene.

Den srilankanske forsvarsminister betegner på et pressemøde angrebene som 'terror' og siger videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt.

De er ifølge forsvarsministeren blevet identificeret.

orsvaret sender fly

Et fly fra Forsvaret fløj søndag aften fra Danmark til Sri Lankas hovedstad, Colombo. Det har til formål at hjælpe nødstedte danskere, oplyser centerchef fra Udenrigsministeriets Borgerservice, Ib Petersen, til Ritzau.

- I flyet vil der være folk fra Udenrigsministeriets Borgerservice, politiet og akutberedskabet med det formål at bistå danskere, der måtte have behov derude, siger han.

Udenrigsministeriets Borgerservice anslår, at der opholder sig omkring 1000-2000 danskere i Sri Lanka lige nu.