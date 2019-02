Dusør efter mord-forsøg på IS-leder

Det var angiveligt meget tæt på, at den øverste leder af IS var blevet snigmyrdet af en udenlandsk IS-kriger i januar

Verdens mest eftersøgte mand - IS-lederen Abu Bakr al Baghdadi - har angiveligt overlevet et attentatforsøg.

Ifølge efterretningskilder var det en af terror-lederens egne krigere, der forsøgte at myrde ham i januar.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Baghdadi, der således med god grund er kendt for at holde sig i skyggerne og styre terrorgruppen IS fra sit ukendte skjul, var angiveligt i en landsby i nærheden af byen Hajin i det østlige Syrien, da han blev angrebet af en af sine egne.

Angrebet førte til en ildkamp, der kostede flere af Baghdadis livvagter livet, men altså ikke lederen selv. Han er efterfølgende flygtet ud i ørkenen.

Attantatmanden, der ifølge kilderne var en veteran i IS og en af Baghdadis mest betroede, overlevede også. IS udlover nu en dusør på manden.

Kollaps indefra

Islamisk Stat havde, da de var på toppen 70.000 krigere under sin kommando og havde erobret et territorium på over 90.000 kvadratkilometer.

Nu vurderes det, at de har en styrke på 500.

De seneste par måneder har der været rygter om intern uro i organisationen. Og det seneste angreb menes at være kulminationen på urolighederne, der i sidste ende kan true med, at organisationen går i opløsning indefra.