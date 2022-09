Dyb krise: Kan få globale følger

En dyb krise på Kinas ejendomsmarked tager til, og der er frygt for, at en boligboble er ved at briste, hvilket kan få dramatiske følger for den allerede pressede verdensøkonomi.

Problemerne på Kinas ejendomsmarked ventes at blive forværret i år, da der er udbredt forsigtighed blandt køberne, og økonomer venter faldende huspriser i 2022 - formentligt hurtigere fald end tidligere forudsagt, skriver Reuters.

- Konsekvenserne ved en krise i Kina på dette område kan blive mærkbare for verdensøkonomien, som allerede er på vej mod en lavkonjunktur, siger Gunnar Påhlson, som er økonom i Carnegie Fondenes Asien-afdeling.

Det kinesiske marked for fast ejendom er specielt, fordi mange har investeret i købte boliger som spekulationsobjekter. Krisen vil derfor få følger for mange.

Annonce:

Per Hammarlund i storbanken SEB forudser, at råvarepriser mange steder i verden vil falde drastisk, hvis Kinas ejendomsmarked bliver hårdt ramt af krise. Det vil blandt andet vil ramme store lande som Brasilien og Sydafrika, der er leverandører til kineserne.

Priser på nye ejendomme ventes at falde 1,4 procent i år i henhold til en Reuters-rundspørge til flere end 10 analytikere og økonomer.

Salget af ejendomme står til at falde 24,5 procent i 2022, hvilket er et langt større fald end de 10 procent, som man regnede med i en rundspørge i maj.

Nyhedsbureauet Bloomberg skriver, at de kinesiske boliggiganter er hårdt presset af krisen. Den største lejlighedsudvikler, Country Garden Holdings, har for nylig fremlagt tal, som viste et tab på 96 procent i første halvår.

Den anden gigant på ejendomsmarkedet, selskabet Evergrande, har i flere år været i finansiel krise efter at have misligeholdt dets låne- og obligationsindbetalinger.

Selskabet har en gæld på over 300 milliarder dollar og har øjensynligt problemer med en større reorganiseringsproces ifølge CNN.

Annonce:

Også store entreprenør har problemer med at klare deres gæld, og en række byggerier er indstillet. Dette har så fået flere hundrede tusinder af boligkøbere til at indstille afbetalinger på deres lån.