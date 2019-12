Dykkere leder efter lig efter dødeligt vulkanudbrud

Dykkere fra politiet og flåden i New Zealand vil lørdag genoptage deres søgning efter et lig, som blev set i vandet i tirsdags.

Myndighederne håber også at kunne foretage en søgning på landjorden på vulkanøen White Island, efter at de fredag succesfuldt bjærgede seks lig efter et vulkanudbrud mandag.

Det oplyser newzealandsk politi lørdag morgen lokal tid ifølge New Zealand Herald.

Dykkere arbejder ved White Island. Foto: New Zealand Politi/Ritzau Scanpix

I alt formodes 16 mennesker at have mistet livet i vulkanudbruddet. To af disse savnes fortsat.

- Efter den vellykkede bjærgningsoperation af seks lig i går analyserer politiet i dag al informationen og vurderer mulige næste skridt, oplyser politiet lørdag ifølge New Zealand Herald.

- Dagens planlægning vil give os mulighed for at vende tilbage til øen for at foretage yderligere søgninger på land efter de resterende døde, i det omfang miljøet på og omkring øen tillader.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er en større aktion, der er blevet sat i værks. Foto: New Zealand Politi/Ritzau Scanpix

30 personer er indlagt med svære kvæstelser og omfattende forbrændinger efter naturkatastrofen.

Lørdag siger premierminister Jacinda Ardern, at der vil blive holdt et minuts stilhed på mandag klokken 14.11 lokal tid - præcis en uge efter katastrofen - til minde om ofrene.

- Uanset hvor i New Zealand eller verden du befinder dig, så er dette et øjeblik, hvor vi kan stå sammen med dem, der har mistet sine kære i denne ekstraordinære tragedie, udtaler hun i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge New Zealands geologiske overvågningssystem Geonet er sandsynligheden for et nyt udbrud faldet en smule lørdag. Sandsynligheden for et nyt vulkanudbrud på White Island i løbet af de næste 24 timer ligger nu på mellem 35 og 50 procent.