Dyr Putin: Iklædt jakke til 89.000 kroner

Hvor Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij er blevet kendt for sin grønne t-shirt vælger Vladimir Putin at iklæde sig en jakke til en pris, de færreste russere kan betale

Det er ikke meget offentligheden har set til Ruslands præsident Vladimir Putin siden krigen brød ud i Ukraine, men fredag kunne russerne se en af verdens mest omtalte mænd holde en tale på Luzjniki Stadion i Moskva.

Og hvor hans modpart, Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij, er blevet kendt for at iklæde sig sin khaki-grønne t-shirt, har Vladimir Putin en noget dyrere stil.

Ifølge medierne The Telegraph og Daily Mail var Vladimir Putin iført en jakke til en værdi af 89.000 kroner - eller hvad der, ifølge medierne, svarer til 25 gennemsnitlige månedslønninger i Rusland.

Flere var ifølge BBC blev tvunget på stadion for at høre Putins hyldest til krigen.

Stort fremmøde

Ifølge russiske myndigheder var at 200.000 mødt op på - og udenfor det store Luzjniki Stadion i Moskva.

Men ifølge BBC er det tvivlsomt, hvorvidt alle russerne var mødt op af fri vilje.

Det rapporterer mediet, som selv havde en mand til stede på stadion.

Flere fortalte journalisten, at de arbejdede i den offentlige sektor, og at de var blevet 'tvunget til at deltage af deres arbejdsgivere'.

'Jeg vil være der i et stykke tid, og så vil jeg smutte... Jeg tror, de fleste her ikke støtter krigen. Jeg gør ikke', fortalte en ansat i Moskvas metroselskab til BBC.