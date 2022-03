Dyster atom-melding: Bliver ikke krigens vendepunkt

Den ukrainske præsident, Vlodomir Zelensky, er desperat efter hjælp.

I nat udbrød der brand på det ukrainske atomkraftværk Zaporizizja, der er Europas største, efter beskydninger fra russisk militær.

Kampene er nu stoppet i området, og Rusland har nu overtaget kontrollen over atomkraftværket, mens branden er slukket.

Men præsident Zelensky mener, at det er et ilde forvarsel på en potentiel mega-katastrofe, som kan få dyste konsekvenser for hele Europa.

Et overvågningsbillede viserr her atomkraftværket Zaporizjzja natten til fredag.

Slut for Europa

Eksplosionen på atomkraftværket får fredag morgen Zelensky til at sende en bøn til Nato og de europæiske statsoverhoveder. Det kan nemlig ramme os alle, hvis ét af Ukraines fire atomkraftværker sprænger i luften, mener han.

- Hvis der sker en eksplosion, er det slut for alle. Slut for Europa. Evakuering af Europa. Tillad ikke, at Europa dør af en katastrofe på et atomkraftværk, siger præsidenten.

Samtidig beskylder han russerne for at gøre brug af 'atomterror'.

Hvad kan vi gøre?

Men nattens angreb på Zaporizizja i det sydlige Ukraine kommer ikke til at blive et vendepunkt i krigen. Det slår forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen fast over for Ekstra Bladet.

- Nej. Krisen er ovre, og russerne har kontrol med værket. Hvad skal Europa gøre? Skal vi begynde at sende fly og alt muligt til Ukraine for at stoppe russerne, fordi vi er bange for, hvad der sker med atomkraftværkerne? Det er ikke nok til at gøre det endnu, siger han.

Desuden mener forsvarseksperten, at ukrainerne selv bærer en del af ansvaret for, at der ikke kommer angreb på flere atomkraftværker.

- Hvis man er bange for, at et atomkraftværk kan blive involveret i kampe, kan man jo lade være med at placere soldater rundt om det, selvom der selvfølgelig kan være flere interesser på spil, siger Peter Viggo Jakobsen.

Nato kommer heller ikke til at blande sig efter fredagens angreb. Til gengæld fordømmer generalsekretær, Jens Stoltenberg, Ruslands angreb ved atomkraftværket Zaporizjzja, men Nato vil ikke gribe ind i Ukraine, siger han:

- Nattens begivenheder viser hensynsløsheden og behovet for at stoppe krigen. Nato er ikke del af konflikten. Vi er en forsvarsalliance, og vi søger ikke krig med Rusland.

Samme melding kommer fra den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Fredag nat brændte atomkraftværket Zaporizjzja.

Ingen katastrofe

Selv om angrebet kan vække bekymring, er der dog heller ingen grund til katastrofetanker.

Som udgangspunkt er de ukrainske atomkraftværker nemlig modstandsdygtige, vurderer professor Bent Lauritzen, der er sektionsleder ved center for strålingsfysik på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

- De har en væsentlig højere sikkerhed, end Tjernobyl havde. De har en reaktorindeslutning, som skal forhindre, at radioaktive stoffer slipper ud.

Ifølge Lauritzen er værkerne bygget med omfattende sikkerhedssystemer og er derfor rustede til at kunne klare angreb.

- Værkerne er bygget til at kunne klare, at et mindre fly styrter ned i reaktoren, uden at det forårsager et radioaktivt udslip, siger Bent Lauritzen.