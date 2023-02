Dyster melding: FN-chef forventer fordobling af dødstal

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

FN's generalsekretær for humanitære anliggender forventer, at dødstallet som følge af jordskælvet i Tyrkiet og Syrien vil stige markant endnu

Over 25.000 er i skrivende stund døde som følge af det voldsomme jordskælv, der ramte Tyrkiet og Syrien natten til mandag.

Men tallet vil stige markant endnu.

Det udtaler FN's generalsekretær for humanitære anliggender, Martin Griffiths, til Sky News.

Han forventer endda, at tallet vil mere end fordobles.

- Det er svært at estimere nøjagtigt, da vi blive nødt til at komme under murbrokkerne, men jeg er sikker på, dødstallet vil fordobles eller mere, siger han og fortsætter.

- Det er forfærdeligt. Det er naturen, der slår hårdt tilbage. Tanken om at disse bjerge af murbrokker stadig har mennesker i sig, og at nogle af dem stadig er i live. Vi er ikke rigtig begyndt at tælle antallet af døde.

Den forfærdelige sandhed

Martin Griffiths er imponeret over, at der stadig bliver fundet overlevende i ruinerne, hvilket gør det svært at vurdere, hvornår man skal indstille redningsarbejdet.

Han mener også, at der har været en skævvridning i forhold til, hvor meget hjælp Tyrkiet har fået sammenlignet med Syrien. Men det er svært for krisehjælpsorganisationerne, når flere dele af landet er styret af oprørsgrupper.

- Den forfærdelige sandhed om Syrien set fra et humanitært perspektiv er, at det syriske folks behov vokser år for år, og på trods af en generøs hjælp kan vi ikke imødekomme det. På grund af det stiger antallet af syrere, der lever i absolut fattigdom - nu er det 90 procent af befolkningen.