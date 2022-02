EB i Ukraine: De er dybt bekymret

Den russiske præsident Putin meldte mandag aften ud, at landet anerkender de to oprørskontrollerede områder i det østlige Ukraine, Donetsk og Luhansk, som selvstændige republikker.

Udmeldingen ses som endnu et skridt i den forværrede situation mellem Ukraine og Rusland, og de lokale ukraineres håb om at kunne undgå en snarlig russisk invasion af landet svinder ind.

Putin om udbrudsregioner i Ukraine.

- Stemningen blandt de lokale har ændret sig meget. De er meget nervøse. Her til morgen talte jeg for eksempel med receptionisten her på vores hotel, og hun er dybt, dybt bekymret. Da jeg betalte for en nat mere på hotellet, spurgte hun, hvor mange nætter vi havde tænkt os at blive her.

- Da jeg svarede, at det afhang af situationen, sagde hun, at det kunne hun godt forstå. For der var jo ingen grund til at betale for flere nætter, hvis de (russerne, red.) kom rullende i nat, siger Ekstra Bladets reporter Stefan Weichert, der befinder sig i det østlige Ukraine i byen Kramatorsk.

Ekstra Bladets reporter har også besøgt byen Novotoshkivske, der ligger i regionen Luhansk. Jo tættere man kommer på fronten, jo flere er også russisksindede, fortæller reporter Stefan Weichert. Foto: Emil Filtenborg

Mister modet

De lokale har ellers generelt også de senere uger været ved relativt godt mod. Men de seneste dages udvikling har sat sine spor, fortæller han.

- Vi har været her længe på hotellet og er kommet her flere gange over de sidste par år, så jeg har talt en del med de lokale og ansatte på hotellet, som er repræsentative for befolkningen. Og de plejer ikke at være lette at skræmme.

- For bare tre uger siden spurgte jeg nogle af de ansatte på hotellet, om de havde en bunker her, hvis det gik galt, og der jokede de lidt med, at de jo havde en kælder, men hvad ville jeg bruge den til. Der skete jo ikke noget, siger Stefan Weichert.