EB i Ukraine: - Det er forfærdeligt

Ukraine er torsdag under et massivt angreb.

Store dele af landet har været udsat for missilangreb, mens kampvogne i skrivende stund har kurs mod den ukrainske hovedstad, Kiev.

I det østlige Ukraine vågnede Ekstra Bladets hold til lyden af eksplosioner i byen Kramatorsk.

Her er situationen forholdsvis rolig ud på formiddagen, lyder det seneste melding. Men folk i lokalområdet er dybt rystede over den russiske invasion.

Ekstra Bladets journalist på vej ned i et beskyttelsesrum sammen med 27-årige Igor og 25-årige Anya i byen Kramatorsk, der ligger i det østlige Ukraine, torsdag morgen. Privatfoto

I beskyttelsesrum

Ekstra Bladets reportere i i Kramatorsk mødte torsdag morgen 27-årige Igor og 25-årige Anya, mens de var på vej ned i et beskyttelsesrum:



- Det er forfærdeligt. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi er på vej i sikkerhed. Det er ikke sikkert. Vi er bange. Vi håber det bedste. Det er forfærdeligt, siger de til Ekstra Bladets udsendte.

Den anspændte situation har ført til lange køer foran hæveautomater og supermarkeder. Ekstra Bladet har blandt andet talt med Igor ude foran et supermarked i byen Kramatorsk, hvor han lige havde købt et nyt sim-kort til sin telefon:



- Det er forfærdeligt. Jeg bliver her. Ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg må tage det, som det kommer. Vi må vente og se. Jeg ved ikke noget, siger han dybt berørt til Ekstra Bladets udsendte.

Holdet har netop sat kursen mod byen Dnipro, er den seneste melding.