EB i Ukraine: Nu graver de ligene op

I Butja genåbner de nogle af massegravene. For at kunne identificere de afdøde og fastslå dødsårsagen. Ekstra Bladet var med, da 20 lig blev flyttet fra en massegrav

BUTJA, UKRAINE: To frivillige mænd trækker en sort ligpose hen over græsset bag den ortodokse kirke i Butja. Liget er tungt, så de to lokale mænd stønner under anstrengelserne.

Oppe i en lastbil står deres kollega. Sammen får de trukket det store lig op og lader det falde tungt ned på gulvet af lastbilen.

Det ryger ind i bunken med de andre afdøde i de sorte ligposer.

I Butja bliver de nemlig nødt til at genåbne nogle af massegravene for at kunne identificere de afdøde og fastslå dødsårsagen.

Den dag, Ekstra Bladet var med, så vi 20 lig, der blev flyttet fra området ved massegravene og kørt hen mod retsmedicinerne.

Ifølge en talsmand fra anklagemyndigheden har 18 af disse lig skudsår eller sår fra granatsplinter i kroppene.

– Der er vidner, som kan bekræfte, at disse personer blev dræbt af de russiske styrker. De blev dræbt uden grund, mens de gik på gaden, eller var i gang med at blive evakueret, udtalte Ruslan Kravchenko fra anklagemyndigheden i Butja til Reuters.

En efter en bliver massegravene åbnet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Stanken breder sig

På græsplænen bag kirken fortsætter de lokale frivillige det forfærdelige arbejde med at læsse deres afdøde bysbørn. En efter en bliver de slæbt hen over jorden og løftet op i lastbilen. Inde i bunken kan man se en enkelt støvle, der stikker ud gennem ligposen, som er revet op i bunden.

Ansigterne på de frivillige er præget af mange dages arbejde med død. Helt stille, med et uendeligt blik i øjnene, fortsætter de deres makabre arbejde. Kun afbrudt af en smøgpause eller to bag lastbilen, der har en reklame for paneret fisk på siden.

Stanken af lig breder sig kraftigt ud i området. Hver pose har et nummer på, som kan hjælpe med identificeringen.

Bag rækken af ligposer er massegravene. Der er lagt plastik ud over den åbne massegrav for at beskytte de opstablede lig mod regnvejret. Jorden i området bliver langsomt til lysebrunligt mudder, mens de frivillige trækker de døde hen mod lastbilen.

Det sætter sit præg i ansigterne på de frivillige, at de er så tæt på krigens rædsler. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Præst: De blev tortureret

Massegravene bag kirken blev oprindelig startet af den lokale præst. Han bad de russiske styrker om tilladelse til at indsamle nogle af de mange lig, der lå spredt i gaderne.

– Russerne var ligeglade med de døde. Der var hunde, som løb rundt om ligene, udtalte den lokale præst, Andrei, forleden. Han har også udtalt, at nogle af de døde var blevet tortureret.

Efter at russerne har trukket sig væk fra Kiev, er rædslerne i den grad kommet frem. Massakren i Butja vil på tragisk vis gå over i verdenshistorien.

Ukraine soldater og politifolk følger med på sidelinjen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Mere end 360 dræbt

Byens viceborgmester har udtalt, at mere end 360 civile blev dræbt, og mellem 260-280 blev begravet i massegrave.

Det er tal, som Ekstra Bladet ikke uafhængigt kan få bekræftet.

Men der er efterhånden mange klare beviser for, at mange civile er blevet dræbt af de russiske styrker i Butja.

Ukrainerne og Vesten mener, at russerne har begået krigsforbrydelser i byen. I Moskva lyder forklaringen derimod, at ukrainerne har iscenesat det hele og at Rusland ikke har angrebet civile.

På græsset bag Butjas ortodokse kirke er dagens makabre arbejde ved at være slut.

De frivillige mænd får lastet det sidste lig.

Dørene lukker og lastbilen kører væk fra massegravene.