EB i Ukraine: Russisk blod i lejligheden

BORODJANKA, UKRAINE: I en naboejendom til et af de udbombede boligkomplekser i byen Borodjanka møder vi Dimo - som kan vise os en rød plamage ved siden af sengen.

- Den russiske soldat endte her, og så lå han og blødte på gulvet, siger Dimo, der er ved at gøre status i sin smadrede lejlighed.

Vinduerne er blæst ud, der er smadret glas og ødelagte ting ligger spredt ud over lejligheden. Et blodigt bælte fra den russiske soldat er endt i Dimos lejlighed, som et makabert minde om en af de mest forfærdelige begivenheder i Ruslands krig mod Ukraine.

Byen Borodjanka har nemlig oplevet enorme ødelæggelser og myndighederne forventer, at der kan være op til 200 lig gemt under murbrokkerne. Forleden udtalte præsident Zelenskyj, at tabene i Borodjanka kan vise sig ‘værre end i Butja’.

Der ventede ukrainske Dimo er frygteligt syn, da han vendte tilbage til sin lejlighed. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Russisk soldat gennem køkkenvinduet

Dimo viser os billeder af lejligheden, inden russerne kom til byen. Den lille etværelses var oprindeligt fin og flot med seng og skrivebord i det ene rum samt et lille køkken og en entre.

- Men prøv at se, hvad de har efterladt nu. Der er skudhuller i døren og i vinduerne, siger Dimo, mens han peger på hullerne i døren.

Den skudte russiske soldat endte i Dimos lejlighed, efter at russerne først havde lavet flere luftangreb mod byen. Her kollapsede dele af nabobygningen. Flere at boligblokkene i Borodjanka er nu delvist styrtet sammen. Myndighederne frygter, at de finder mange flere døde under murbrokkerne. Det er derfor, at præsidenten og andre er bange for, at tabstallet vil overgå massakrerne i Butja.

Efter luftangrebene var der kampe i byen, og russerne forsøgte at indtage Dimos bygning med kampsoldater. Ifølge det ukrainske militær forsøgte den russiske soldat at trænge ind i en lejlighed på samme etage som Dimos.

- Den russiske soldat kom ind gennem køkkenvinduet. I kan se hans blod på gulvet. Så blev han skudt af en af vores soldater. Som bagefter slæbte ham ned i den anden lejlighed, forklarer en af de ukrainske soldater til Ekstra Bladet.

Det er oplysninger, som vi kun har fra det ukrainske militærs side.

Dimo viser et billede fra sin lejligheden, inden de russiske ødelæggelser begyndte. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Enormt oprydningsarbejde

Ødelæggelserne i de befriede byer rundt om Kiev er enorme, og borgere og myndigheder står overfor et langstrakt oprydnings- og genopbygningsarbejde.

Ekstra Bladet har mødt en række beboere i både Borodjanka og Butja, som har fået smadret deres lejligheder efter russiske angreb. De går til oprydningsarbejdet med krum hals. Selvom deres lejligheder er totalt ødelagte, vil de gøre alt for at komme tilbage til deres hjem.

- Vi skal have nye vinduer og ny dør, fordi der er skudhuller i. Så skal alt der her ryddes op. Der går nok lang tid, men vi kommer til at bo her igen, siger Dimo, mens han står ved siden af blodet fra den russiske soldat.

Ifølge det ukrainske militær overlevede soldaten efter at have blødt udover et køkkengulv og bagefter ved siden af Dimos seng.