EB-journalisters desperate flugt: - Det handlede om at overleve

Lørdag blev Ekstra Bladets to udsendte i Ukraine skudt, da de var på reportage. Her fortæller de om de tanker, der fyldte, mens bilens forrude blev knust, og skuddene fløj omkring dem

- Det første, jeg ser, er forruden blive knust. Et ordentligt bang. Vi er ikke i tvivl om, at det her, det er noget lort.

Det fortæller Ekstra Bladets udsendte journalist i Ukraine, Stefan Weichert, til Ekstra Bladet søndag aften, efter han og fotograf Emil Filtenborg blev ramt af skud lørdag. De ligger nu på en hospitalsstue i byen Poltava.

Lørdag var de på reportage i den ukrainske by Ohtyrka, da de pludselig kom under voldsom beskydning. Begge er uden for livsfare, men lige nu overvejer lægerne, om de begge skal opereres mandag. For Emils vedkommende for anden gang.

Kørte på fælgen

Da de første skud ramte, handlede det om at komme væk.

- Jeg satte bare bilen i første gear, og så gav jeg den fuld hammer væk, mens der blev skudt mod bilen. Det, der går igennem hovedet på mig, er bare at komme væk, fortæller Stefan Weichart.

På det tidspunkt var Emil Filtenborg allerede blevet ramt.

- Hvis vi skal beskrive situationen i bilen, så skal du tænke på, at Emil sidder og prøver at stoppe sine huller til med hænderne, imens vi flygter fra dem, der skyder på os. Ja, det bliver mere og mere sindssygt, når man tænker over det, siger han.

- Der er fuld af røg inde i bilen, imens vi kører, fordi den er ved at brænde sammen, og der er heller ikke noget højre bagdæk tilbage, det er væk. Vi kører bare på fælgen, siger Stefan Weichardt.

Har været mere bange i andre situationer

Emil Filtenborg, der blev ramt af tre eller fire skud, fortæller, at han ikke som sådan var bange i situationen.

- Man går altid og er bange for at blive ramt. Men når man så er blevet ramt, så var jeg bare ikke super-bange. Nu var skaden ligesom sket. Det handlede om at overleve.

- I sad i en bil, og I blev skudt flere gange. Troede I, at I skulle dø?

- Ja. Det troede jeg, siger Stefan uden megen tøven.

Emil havde det på en anden måde.

- Jeg tog bestik af situationen og af mine egne sår og prøvede at finde ud af, hvad der var sket på ryggen. Jeg var relativt sikker på, at vi ville overleve.

Stefan (venstre) og Emil blev efter skudepisoden bragt til et hospital i Ohtyrka, men de måtte natten til søndag flyttes til hospitalet i Poltava, da konflikten intensiveredes i Ohtyrka. Her ses de i ambulancen.

Fingeren inde i såret

Emil Filtenborg blev skudt i begge ben og i den nedre del af ryggen, og Stefan Weichert blev skudt i kravebenet. Lægerne er usikre på, om Emil er skudt tre eller fire gange, fordi han har to sår på højre lår, og det ikke kan vides, om det er ét skud, der er gået igennem, eller om det er to skud.

- Jeg tror, at det er to forskellige, for jeg kan huske, at jeg har haft fingeren inde i det ene skudhul, imens vi kørte. Jeg havde fingeren inde i såret for at stoppe blødningen, og jeg husker ikke et skudhul på den anden side på det tidspunkt, siger han.

Emil Filtenborg og Stefan Weichert har boet i Ukraine i snart tre år. De har begge dækket voldsomme konflikter før, så at færdes i risikozoner er ikke nyt for de to. Men da de bliver spurgt, hvordan det var at skulle ringe hjem til deres forældre og overbringe nyheden, kommer der en kort pause over telefonlinjen, inden Stefan tager ordet.

- Det er ikke så skidegodt. Jeg tror måske, at vores forældre på et tidspunkt er kommet til et punkt, hvor de godt ved, at det, vi laver, kommer med en risiko. Men selvfølgelig håber man aldrig, at det når dertil, hvor det var i går, og jeg tror da helt sikkert, at ens forældre er rystede over det.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er hårdt at lave det opkald. Også når man selv indser, hvor tæt på det var den her gang. For det var jo altså virkelig virkelig tæt på.

Emil Filtenborg med hilsen fra sygesengen lørdag.