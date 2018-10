Ebolaudbrud i DRCongo koster 164 mennesker livet

Det seneste udbrud af det smitsomme virus ebola i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) har hidtil dræbt 164 mennesker.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i landet.

I midten af oktober oplyste de congolesiske myndigheder, at de står over for "en anden bølge" af et udbrud, der er centreret omkring landsbyen Beni i nord nær grænsen til Uganda.

Tidligere har epicentret været fokuseret omkring landsbyen Mangina, der ligger cirka 20 kilometer fra Beni.

I alt er der registreret 257 tilfælde af ebola i provinsen Nord-Kivu, siden udbruddet begyndte i starten af august, oplyser DRCongos sundhedsministerium.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyste den 17. oktober, at dødstallet var 139.

Den anden bølge af ebolaudbruddet tilskrives lokalbefolkningens modstand mod de foranstaltninger, der allerede er truffet i et forsøg på at håndtere sygdommen.

Uvidenhed om det dødelige virus har blandt andet betydet, at dele af befolkningen længe har været mistænksomme mod sundhedsarbejdere udefra.

Mange af dem, der har været i kontakt med ebolasmittede døde, stikker af, fordi de frygter, hvad sundhedsarbejderne vil gøre ved dem.

I torsdags marcherede omkring 1000 studerende gennem Benis gader for at lancere en kampagne for bekæmpelse af ebola.

Siden myndighederne indledte et vaccinationsprogram den 8. august, er flere end 22.000 mennesker blevet vaccineret. Heraf 11.000 i Beni.

Den 1. august oplyste myndighederne, at DRCongo atter stod over for et ebolaudbrud. Det er det tiende udbrud, siden sygdommen først blev registreret i landet i 1976.

Ebola smitter gennem kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, herunder også dem, der er døde af sygdommen.

Personer smittet med ebola reagerer ved at kaste op og have diarré, mens nogle også får indre og ydre blødninger.