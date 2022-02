EB's journalister såret af skud

En reporter og en fotograf fra Ekstra Bladet er i dag blevet beskudt, mens de var på opgave i Ukraine.

De er begge sårede, men uden for livsfare.

Journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen var på reportage i det østlige Ukraine omkring byen Ohtyrka, da de blev ramt af skud.

De bar begge skudsikkert udstyr, men blev såret, da deres bil blev beskudt. De to er blev hurtigt bragt til et hospital i området og er begge uden for livsfare.

Deres familier er blevet underrettet, men familierne frabeder sig at blive kontaktet af pressen.

Stefan Weichert og Emil Filtenborg Mikkelsen har boet fast i Ukraine i to år og har rapporteret freelance til Ekstra Bladet og andre danske og internationale medier.

Siden krisen spidsede til, har de dog kun arbejdet for Ekstra Bladet. De er begge erfarne journalister og har gennemgået den påkrævede sikkerhedstræning i Danmark.

Ekstra Bladet og JP/Politikens Hus er i kontakt med Udenrigsministeriet og arbejder sammen med et eksternt sikkerhedsfirma om evakuering af de to journalister.

- Vores første prioritet er at få Emil og Stefan i sikkerhed og siden evakueret, og indtil da har vi ikke yderligere kommentarer, siger Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix.

- Vi er glade for at være i live. Vi er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning og håber vi snart kan komme hjem, siger Stefan Weichert på vegne af de to og tilføjer, at de ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.