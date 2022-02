EB's journalister skudt: - Vi skal bare væk herfra

EB's to journalister blev lørdag ramt af skud. Fra hospitalssengen fortæller de nu om den voldsomme episode

En reporter og en fotograf fra Ekstra Bladet er blevet evakueret fra hospitalet i den ukrainske by Ohtyrka, efter at være blevet skudt flere gange i går.

Det fortæller Ekstra Bladets journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg fra hospitalssengen i byen Poltava, hvor de nu er indlagt.

- Da vi lå i hospitalssengene i Ohtyrka, kunne vi ofte høre beskydning og fly i baggrunden. Vi er meget rystede og chokerede, siger Ekstra Bladets Stefan Weichert i telefonen fra hospitalet i Poltava.

De var på reportage Ohtyrka, da de blev ramt af flere skud lørdag. De blev beskudt, da de var på vej ud for at dække en historie i en børnehave, der var blevet ramt af bomber.

Det lykkedes dem at køre væk, men bilen begyndte at ryge og brød sammen - hvorefter de var nødt til at holde ind til siden.

Emil Filtenborg blev ramt af tre skud og er blevet opereret på hospitalet i Ohtyrka. De er begge i nat blevet transporteret med ambulance til et mere sikkert område cirka 100 km væk fra frontlinjerne.

Emil Filtenborg skal opereres igen. Hans tilstand er endnu så dårlig, at det ikke er sikkert, han kan klare en køretur mere på de slidte ukrainske veje.

- Vi er ikke bange mere

Journalisternes Mazda er totalskadet, og både motor og gearkasse er skudt i stykker. Luftrummet over Ukraine er lukket, så den eneste mulighed for at komme hjem til Danmark, er med bil.

- Emil kan ikke træde på speederen og min højre hånd er så smadret, at jeg ikke kan skifte gear, siger Stefan Weichert.

Da Ekstra Bladets journalister blev evakueret med ambulancen til Poltava i nat, fik de begge besked på at slukke telefonerne.

- Det var mørkt, da vi kørte, så vi fik besked på at slukke vores telefoner, så russerne ikke kunne spore sig på os.

De får nu hjælp af Ekstra Bladets sikkerhedsfolk, der undersøger, hvordan de får dem ud af Ukraine hurtigst muligt.

- Vi er ikke så bange mere, men vi skal bare væk herfra, siger Stefan Weichert.

Ved I hvem, der skød jer?

- Vi har nogle formodnigner, men vi ved det ikke med sikkerhed. Indtil der er klarhed over forløbet, ønsker vi ikke at spekulere i, hvem der skød os, forklarer Stefan Weichert.