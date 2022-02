Efter 12 år i Danmark: Nu er Filip fanget i bunker

23-årige Filip har boet i Danmark, siden han som 11-årig flyttede fra Ukraine. I januar rejste han til Ukraine for at få lavet et pas, men i mellemtiden udbrød der krig, og nu er han fanget. For mænd mellem 18 og 60 år må ikke forlade landet

Det skulle have taget en måned, måske halvanden.

22. januar satte 23-årige Filip sig på et fly til Ukraine, hvor han skulle have lavet et pas. I Ukraine skal man være 16 år for at få et internationalt pas, og derfor havde Filip ikke et pas med, da han som 11-årig flyttede til Danmark med sin mor.

Nu er der udbrudt krig, han sidder alene i en lejlighed i en by 50 kilometer fra grænsen til Rusland, og han har ikke fået sit pas endnu.

Og selv hvis det nye pas lå i postkassen i morgen, ville han ikke kunne bruge det til noget.

For han er en mand mellem 18 og 60 år med ukrainsk statsborgerskab, og den ukrainske præsident har underskrevet et dekret, der forbyder denne gruppe af befolkningen at forlade landet.

Få timer efter Ekstra Bladet har talt med Filip, er han ikke til at få kontakt med. Beskederne bliver ikke læst, og der kommer intet svar. Men så sender han en kortfattet besked:

'Jeg kan ikke lige nu, byen under angreb, sidder i bunker.'

'Jeg er ikke sådan et menneske'

Lørdag er ikke første dag, Filip befinder sig under jorden i skjul for beskydninger. Også i går lød luftalarmen, og han måtte søge tilflugt i bunkeren med andre fra nabolaget.

- Jeg kan ikke rejse ud af Ukraine uden et pas, men hvis jeg havde et pas, kunne jeg stadig ikke rejse ud. Jeg er ukrainsk statsborger, og de afviser alle mænd mellem 18 og 60 år ved grænsen, fordi man skal være i stilling til at være med til at forsvare landet.

- Jeg har ikke nogen militær træning, og jeg har ikke lyst til at være med i krigen. Jeg er ikke sådan et menneske, jeg har ikke en interesse i at være i krig. Det handler ikke om ikke at ville forsvare landet, men jeg er ikke klar til sådan nogle ting. At gå med våben og skyde andre.

De sidste 12 år har han boet i Danmark, gået i dansk skole og taget en studentereksamen. Men siden han kom til Danmark, har han ikke forladt landet på grund af det manglende pas.

Ekstra Bladet er bekendt med Filips identitet, men af hensyn til hans sikkerhed, bringer vi hverken hans efternavn eller et billede. Ekstra Bladet har ligeledes set dokumentation for afrejsetidspunkt og rejsedokument.

Skulle tage en måneds tid

Filip fortæller til Ekstra Bladet, at han har forsøgt at rette henvendelse til den ukrainske ambassade i Danmark for at få lavet et pas dér, men fordi det var hans første internationale pas, måtte han til Ukraine for at få det lavet.

Det virkede som et godt tidspunkt, da han 22. januar satte sig på et fly mod Ukraine. Han var ikke indskrevet på en uddannelse på tidspunktet, så han havde tid til at tage ned og få lavet et pas og vente den måneds tid, han var blevet forberedt på, at det ville tage.

Den ukrainske ambassade udstedte et rejsedokument til ham, der kunne få ham til Ukraine, og så skulle han bruge sit nye pas, når han skulle hjem til Danmark.

Men imens Filip opholdt sig i Ukraine, optrappedes konflikten mellem Rusland og Ukraine. Tre dage efter hans ankomst frarådede det danske udenrigsministerium alle ikke-nødvendige rejser til landet, og for få dage siden blev det besluttet, at ukrainske mænd mellem 18 og 60 år ikke må forlade landet.

- Hvorfor forlod du ikke landet, da Udenrigsministeriet anbefalede det?

- Uden et pas kunne jeg ikke gøre noget. Jeg kan ikke forlade Ukraine uden mit pas, jeg kan ikke komme over grænsen. Rejsedokumentet udløb 4. februar, hvor processen med det nye pas gik i gang, og der tog de det udløbne rejsedokument.

- Men som de sagde til mig på den ukrainske ambassade: Det her rejsedokument er en envejsbillet. Når jeg skal tilbage til Danmark - uanset om der er krig eller ej - kan jeg ikke bruge det her dokument. Det gjaldt ikke fra Ukraine til Danmark, men fra Danmark til Ukraine.

Nu er planen at overleve

For Filip er fremtiden nu usikker, og han ved ikke, hvad han skal stille op.

- Det var planen, at jeg skulle læse videre, at jeg skulle studere på en videregående uddannelse i Aarhus. Jeg skulle flytte sammen med min kæreste, men nu er planen bare at overleve.

- Er du bange for ikke at overleve?

- Der er altid en risiko. Jeg har ikke følelsen af at være bange. Jeg frygter selvfølgelig for, at der kan ske noget, men hvis man sidder i frygt hele tiden, kan man blive skør. Så jeg prøver at holde tankerne væk og beholde det gode humør. Snakke med min kæreste og mine venner (over telefon, red.).

Senest har Filips kæreste, der befinder sig i Danmark, skrevet et Facebook-opslag, hvor de beder om hjælp til at få ham hjem igen.