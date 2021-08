Efter amerikansk angreb: - Der kommer flere

Sent torsdag dansk tid lød det fra præsident Joe Biden, at USA ville slå igen mod Islamisk Stat efter et angreb mod lufthavnen i Kabul.

Det angreb faldt så natten til lørdag dansk tid.

Og det bliver slet ikke det sidste af slagsen, vurderer ekspert og professor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

Ifølge Pentagon var angrebet rettet mod en 'planlægger' tilhørende gruppen Islamisk Stat Khorasan. Foto: Victor J. Blue/Ritzau Scanpix

Flere angreb fra USA

Ifølge Peter Viggo Jakobsen viser amerikanernes hurtige modsvar blandt andet, at Biden er under et stort pres.

- Det viser, at USA slet ikke vil finde sig i det her, siger Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Kommer der flere angreb?

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der kommer flere angreb, lyder det klippefast fra professoren.

Derefter viser det også, at amerikanerne sagtens kan ramme terrorgrupper, selvom USA har trukket sig ud af landet, vurderer Peter Viggo Jakobsen.

- Og eftersom de kun rammer én mand, kan det tyde på, at de måske mangler efterretninger, eller at det ikke var muligt at udføre et større angreb på grund af risiko for civile tab.

Mange døde

13 amerikanske soldater og mange civile afghanere mistede livet torsdag i to bombeangreb nær Kabuls lufthavn i Afghanistan.

USA's modsvar kom natten til lørdag dansk tid, hvor et droneangreb dræbte en 'planlægger' tilhørende gruppen Islamisk Stat Khorasan, som har taget skylden for angrebet.

Pentagon oplyser desuden, at de ikke har hørt om civile tab i forbindelse med droneangrebet.