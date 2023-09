Efter brevudveksling: Nu skal de mødes

Mens Vesten og store dele af verden har vendt Putin og Rusland ryggen efter invasionen af Ukraine, kommer andre løbene mod de russiske præsident.

Blandt dem er Nordkoreas tvivlsomme leder, Kim Jong-un.

I august kom det frem, at de to statsledere i stigende grad udvekslede breve med hinanden.

Nu planlægger Nordkoreas øverste leder så angiveligt at rejse til Rusland i denne måned for at mødes med præsident Putin og drøfte muligt salg af våben til Rusland.

Den russiske præsident og Nordkoreas diktator mødtes i 2019 i Rusland. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Militært samarbejde

Det oplyser unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande til New York Times.

Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Mødet ventes enten at finde sted i Vladivostok i det østlige Rusland eller muligvis i den russiske hovedstad, Moskva. Det er endnu uvist.

Putin vil gerne have Kim til at sende Rusland artillerigranater og missiler, der kan anvendes mod kampvogne, skriver avisen.

Kim Jong-un vil til gengæld gerne have Putin til at hjælpe landet med at få fingre i teknologi, der kan bruges til satellitter og atomubåde, siger embedsmændene til New York Times.

Nordkoreas leder Kim Jong-un og Ruslands forsvarsminister Sergej Shoigu mødtes i Pyongyang til fremvisning af Nordkoreas våbenarsenal.

'Gode venner'

I juli stod den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, side om side med Kim Jong-un, da de granskede de nyeste atombærende missiler og angrebsdroner ved en militærparade i Pyongyang.

Senere kom det frem, at Kim Jong-un og Vladimir Putin havde udvekslet breve, hvori de lovede at styrke de to landes bånd.

Brevene markerede 78-års jubilæet for Koreas befrielse fra Japans kolonimagt, der varede fra 1910 til 1945. Dagen fejres også i Sydkorea.

I sit brev til Putin skrev Kim Jong-un, at de to landes venskab blev etableret under Anden Verdenskrig med sejren over Japan.

Begge nægter dog, at en fremtidig våbenaftale skulle være på trapperne.