Efter eksplosioner: 'Russerne har følt sig sikre på Krim'

Eksplosionerne på Krim-halvøen er ifølge Rusland udført af ukrainske sabotører, men noget tyder på, at Ukraine kan have spillet en rolle

Tirsdag eksploderede et russisk ammunitionsdepot og en transformerstation på den ukrainske halvø Krim, der siden 2014 har været annekteret af Rusland.

Det er et angreb, der kommer ugen efter, at ni russiske krigsfly blev destrueret i en eksplosion på den russiske Saki-base på Krim.

Ukraine har ikke taget ansvaret for eksplosionerne, og Rusland afskriver angrebene som sabotage.

Men det kan der være en god grund til, mener seniorforsker ved DIIS med speciale i Rusland Flemming Splidsboel.

- Rusland kan ikke sige, at Ukraine er i stand til at udføre disse angreb. Det ville gøre det klart for den russiske befolkning, at der er tale om en regulær krig, forklarer han.

Ifølge Flemming Splidsboel kan der også være gode grunde til, at Ukraine ikke råber op.

- Enten har de ikke gjort det, og så er de interesseret i, at Rusland tror, at de er i stand til det, forklarer han.

- De tog heller ikke officielt ansvaret ved sænkningen af krydseren Moskva, så det kan også være, at Ukraine har besluttet, at de hverken bekræfter eller afkræfter, og så må folk tænke, hvad de vil, uddyber han.

Billedet er taget efter eksplosionen på Saki-basen, hvor flere fly blev beskadiget Foto: Ritzau Scanpix/MAXAR TECHNOLOGIES

Et skifte i krigen

Krigen, der har varet i næsten seks måneder, er mest foregået på russiske præmisser, men hvis Ukraine står bag angrebene på Krim, er det ifølge Flemming Splidsboel et klart signal til Rusland.

- Det at gå ind på, hvad Rusland opfatter som russisk territorium, og dermed bringe krigen helt tæt på den russiske befolkning, ville have en stor symbolsk betydning, forklarer Flemming Splidsboel.

Og selvom Ukraine ikke officielt har taget ansvaret for eksplosionerne, har de med kække kommentarer på de sociale medier indikeret, at de har været involveret i angrebene - heriblandt den ukrainske latterliggørelse af Ruslands forklaring på eksplosionen på luftbasen, som de mente kunne være forårsaget af en 'uforsigtig ryger'.

Det er også en forklaring, der bliver afskrevet i mediet AP, som skriver, at eksperter nærmere mistænker, at ukrainske sømåls-missiler kan have været brugt til at ramme basen.

Hvis eksplosionerne er ukrainsk fortjeneste, så kan det varsle et skifte i krigens dynamik, mener Flemming Splidsboel.

- Det virker til, at Ukraine har lidt medvind nu, og hvis det er dem, der har udført eksplosionerne på Krim, er det bemærkelsesværdigt - både, at de har evnen, men også viljen til at gøre det, siger han.

Strategisk mål

Russerne kan være blevet for magelige, mener Flemming Splidsboel.

- Russerne har følt sig sikre på Krim-halvøen, hvor de hverken har troet at Ukraine kunne eller turde angribe dem. Derfor har de også haft våben- og ammunitionslager og militærbaser på Krim, og ved at sprænge dem i luften kan Ukraine sætte Rusland tilbage, forklarer han.

Russerne mener, at halvøen er en del af Rusland og har sagt, at den aldrig ville indgå i en eventuel fredsforhandling.

Modsat er Ukraine fast besluttet på at få Krim tilbage under Ukrainsk flag, og Flemming Splidsboel mener, at eksplosionerne kan være en påmindelse om dette fra Zelenskyj til Rusland.

