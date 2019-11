Efter ekstreme uroligheder: Kina rykker ind

Soldater fra den kinesiske hær er troppet op i Hongkong for at rydde op efter de mange demonstrationer og uroligheder

Demonstrationerne og urolighederne har været ekstreme i den seneste tid i Hongkong.

Derfor er soldater fra den kinesiske hær nu rykket ind i landet for at hjælpe til med det store oprydningsarbejde.

Kinas hær oplyser således på deres officielle profil på det sociale medie Weibo, at soldaterne lørdag har været på gaderne i Hongkong for at hjælpe til efter de mange demonstrationer.

- Soldater fra hærens Hongkong-afdeling hjalp indbyggerne med at rydde op på vejene og fik bifald fra de tilstedeværende indbyggere, lyder det fra Kinas hær ifølge AFP.

Det er kun sket en gang siden 1997, at de kinesiske tropper rykker ind i Hongkong, og ifølge mediet South China Morning Post er der tale om 50 civilklædte soldater fra Folkets Befrielseshær (PLA).

Soldaterne rykkede angiveligt ind i Hongkong omkring 16.00 lokal tid lørdag eftermiddag.

Artiklen fortsætter under billedet:

Urolighederne i Hongkong er fortsat mange. Foto: Dale de la Rey/Ritzau Scanpix

Og selvom de kinesiske soldater er troppet op i Hongkong for at hjælpe til med oprydningsarbejdet efter demonstrationerne i landet, vurderer man dog, at deres tilstedeværelse kan være med til at puste yderligere til urolighederne.

Ifølge AFP har en talsmand fra Hongkongs regering understreget, at regeringen i landet på intet tidspunkt har anmodet om at få hjælp fra Kinas hær.

Urolighederne og de mange demonstrationer i Hongkong begyndte tilbage i juni som en konsekvens af et kontroversielt lovforslag i landet. Her ville et forslag fra regeringen gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Senere blev forslaget dog droppet.

Det har dog ikke sat en stopper for urolighederne i landet, og demonstrationerne er fortsat mange på gaderne.

Demonstrationerne har også haft konsekvenser for danske studerende i Hongkong, og flere danskere har måttet rejse hjem som følge af urolighederne i landet.

Efter uroligheder: DTU opfordrer studerende til at rejse hjem fra Hongkong

Se også: Krise mellem Sverige og Kina