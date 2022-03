Efter fotos: Nu møder Ukraine kritik

Ukrainerne kritiseres for at offentliggøre fotos og video af russiske krigsfanger. Ukraine bryder dermed med Genève-konventionen, mener menneskerettighedsorganisationer

Tilfangetagne russiske soldater er blevet fremstillet på pressemøder, der er blevet lagt videoer og fotos af dem ud på de sociale medier, og krigsfangerne er blevet afhørt for rullende kameraer. Det har mødt kritik fra menneskerettighedsorganisationer, som mener, at Ukraine har brudt krigens regler.

- De ukrainske myndigheder skal stoppe med at poste videoerne online, udtalte Aisling Reidy, juridisk rådgiver ved menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

Kritikken fra Human Rights Watch kom frem i forrige uge, efter en række episoder havde skabt opmærksomhed. Et pressemøde, hvor russiske krigsfanger blev fremstillet, og 'interviewet' blev stærkt omtalt i de internationale medier.

Brud på Genève-konventionen

Den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, driver en kanal på det sociale medie Telegram, som tidligere har fået stor kritik. Her har de små 900.000 brugere kunnet se hundredvis af videoer med russiske krigsfanger, som bliver ydmyget og får offentliggjort deres personlige oplysninger. For eksempel deres navne, adresse og forældres oplysninger.

De forskellige ukrainske myndigheder har også en række andre platforme såsom Facebook, Youtube og Instagram.



Her er der også blevet delt videoer af russiske krigsfanger. Flere menneskerettighedsorganisationer og eksperter mener, at Genève-konventionen bliver brudt. Ifølge Internationalt Røde Kors Komité må man som udgangspunkt ikke vise billeder eller video, som kan identificere krigsfangerne.

Filmet mens han ringer til mor

En video, hvor en russisk krigsfange ringer hjem til sin mor i Rusland, er ifølge Human Rights Watch set over 2,2 millioner gange på Telegram.

En anden video viser ukrainske soldater, som med våben i hånden afhører russiske soldater, der ligger på knæ og har bind for øjnene. Ukrainerne har tidligere påstået, at formålet med nogle af de forskellige kanaler, hvor optagelser af russiske krigsfanger bliver offentliggjort, er, at russiske pårørende skal kunne finde frem til soldaterne.