Efter invasion: Forudser store aktie-dyk

Aktiemarkedet står over for store kursdyk, efter at Rusland natten til torsdag påbegyndte en invasion af Ukraine.

Ifølge Børsen ventes både de asiatiske og europæiske aktiemarkeder at falde, når handlen skydes i gang. De europæiske aktiefutures falder således lige nu mellem tre og fire procent.

Også de amerikanske futures står til at tabe over 2 procent.

- Den foreløbige vurdering er, at angrebet er ganske omfattende, hvilket tyder på, at Rusland sigter mod at invadere hele Ukraine. Investorerne har reageret med stor nervøsitet. Investorerne sælger ud af usikre aktiver og søger mod de sikre havne i statsobligationer og dollaren, udtaler chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar til mediet.

Ifølge Euroinvestor spår Nordnet, at også det danske marked vil åbne med et dyk.

- De danske aktier vil formentlig åbne op med store kursfald i størrelsesorden 2,5 til 3 procent, vurderer Nordnets investeringsøkonom Per Hansen i en kommentar til mediet.

Suspenderede handel

Fondsbørsen i Moskva suspenderede klokken 8.05 torsdag dansk tid al aktie-handel i kølvandet på invasionen.

Suspensionen fremgik af en meddelelse på fondsbørsen hjemmeside. I første omgang oplyste børsen, at handlen var suspenderet på ubestemt tid. Senere blev det dog meldt ud, at der ville blive åbnet for handel igen klokken 10 lokal tid.

Det russiske aktiemarked har på det seneste oplevet store dyk som følge af konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Alene mandag faldt det russiske MOEX-indeks 10,5 procent, skriver Finans. Det er det største fald siden marts 2014.