Efter jordskælv: Anholder 160 bygherrer for sjusk

Tyrkiet har siden det voldsomme jordskælv, der jævnede tusindvis af bygninger med jorden, anholdt 160 bygherrer og entreprenører.

De mistænkes alle for at have overtrådt sikkerhedsregulativerne i forbindelse med opførelsen af nye boliger i Tyrkiet.

Det oplyser landets indenrigsminister, Suleyman Soylu, ifølge Reuters.

Langt flere end de foreløbig 160 anholdte er i politiets søgelys. Således mistænkes 564 personer for overtrædelse af regulativerne i den tyrkiske byggebranche.

Indenrigsministeren forsikrer samtidig, at tyrkiske familier fremover vil kunne bo i mere sikre boliger.

- Vores byer vil blive etableret de rigtige steder, vores børn vil bo i stærkere byer. Vi ved, hvilke prøvelser vi står overfor, og vi kommer stærkere ud af dette, siger Soylu til den statslige tv-station TRT Haber.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har lovet at genopbygge de områder, der blev ødelagt ved jordskælvet, inden for et år.

Foreløbig må de, der er blevet hjemløse, finde ly i telte og beboelige containere. Der er siden jordskælvet i begyndelsen af februar opstillet 313.000 telte i Tyrkiet.

Omkring 865.000 personer er blevet indlogeret i telte.

Tyrkiet har planer om at opstille 100.000 beboelige containere. En del af containerhusene er allerede etableret. De giver husly til 23.500 personer.

Antallet af dræbte i forbindelse med jordskælvet i Tyrkiet er steget, i takt med at rednings- og oprydningsarbejdet er skredet frem.

Dødstallet er foreløbig opgjort til 43.556 i Tyrkiet.

Ifølge den tyrkiske indenrigsminister har der været ikke mindre end 7930 efterskælv siden det store jordskælv 6. februar.

164.000 bygninger med mere end 530.000 lejligheder er fuldstændigt ødelagt eller er blevet alvorligt beskadiget af jordskælvet.