Efter kritik af Putin: - Uforståeligt, at han stadig er i live

Den har ingen større strategisk værdi, og soldater i tusindtal mister livet i, hvad er blevet døbt 'kødhakkeren'. Alligevel fortsætter de voldsomme kampe om at vinde byen Bakhmut ved frontlinjen i øst. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og dækker krigen, forklarer her hvorfor

- Jeg tror ikke længere på, at han er en ventil, når han kritiserer Putin direkte. Det er uforståeligt, at han stadig er i live.

Sådan lyder det fra oberstløjnant Joakim Paasikivi om militærbloggeren Igor Gikin.

Det skriver svenske Aftonbladet.

De russiske militærbloggere er kendt for at opfordre til en hårdere undertrykkelse af Ukraine. I den forbindelse kritiserer de ofte den russiske militære ledelse, men ikke Putin.

Indtil nu.

Igor Girkin, en militærblogger med 792.000 følgere på meddelsestjenesten Telegram, har mandag postet en video, hvor han henvender sig direkte til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Når situationen bliver kritisk, kan der være et ønske om at flygte for Putin. Den psykiske tilstand, han er i, kan gøre, at han går i panik, så han simpelthen går af for at redde sit liv - ligesom Januktovytj, siger han i videoen.

Her sammenligner Igor Girkin altså Putin med den tidligere ukrainske præsident, der blev væltet i 2014 i Kiev og tvunget til at leve i eksil i Rusland.



Skaber reaktioner

Også Stefan Ingvarsson, analytiker ved Center for Østeuropæiske Studier, reagerer:

- Girkin krydsede den røde linje - for ikke at kritisere præsidenten - da han direkte sammenligner ham med Janukovitj.

Han forklarer også, at en potentiel grund til, at ultranationalisten ikke er blevet arresteret for sin udtalelse, kan være, at de er bekymrede for at skabe martyrer.

En anden forklaring kan ifølge Ingvarsson også være, at Igor Girkin er blevet købt af Kreml med det formål at være ventil for ekstremister. Derfor skal han have lov til at komme med hård kritik af den militære ledelse.