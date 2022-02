Krig & katastrofer ... 22. feb. 2022 kl. 06:56 Gem artikel Gemt artikel

Efter kritiske spørgsmål: Kommunen viser Ekstra Bladet bedre bunkers

Ekstra Bladet havde en række kritiske spørgsmål til byens borgmester i Kramatorsk nær fronten efter at have besøgt flere gamle bunkers. Svaret var en pressetur, hvor Ekstra Bladet fik vist to bedre bunkere frem på en skole og et vandanlæg