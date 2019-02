Efter missilangreb på nabo: Frygt for krig mellem stormagter

Pakistan lover tirsdag at gengælde angrebet fra nabolandet Indien, der hævder at have ageret i nødværge

Natten til tirsdag gennemførte Indien det første angreb på pakistansk grund, siden de to atommagter gik i krig mod hinanden i 1971.

Siden har der hersket en skrøbelig fred mellem de to nationer, der begge gør krav på Kasmir-provinsen, som deler de to lande. Ikke mindre end hele fire gange har Pakistan og Indien været i krig med hinanden fire gange før, og nu frygter borgere i konfliktzonen for en ny krig.

Indien fastholder, at der klokken 3.30 fløj 12 kampfly ind over Pakistan for at foretage et forebyggende angreb på terrororganisationen Jaish-e-Mohammed, der ifølge inderne har træningslejre i Pakistan, men ikke udførte et angreb på naboen.

Terrororganisationen stod angivelig bag et selvmordsangreb i Indien 14. februar, hvor en bilbombe dræbte 40 indiske politifolk i Kashmir.

Freden i stor fare

Men den forklaring køber det pakistanske forsvar ikke. De beskylder Indien for at have krænket luftrummet over den pakistansk-kontrollerede del af Kashmir - uden varsel.

Det nationale sikkerhedsråd blev hasteindkaldt til et krisemøde tirsdag morgen. Her blev man enige om en fælles udtalelse, der lover gengæld mod nabolandet i syd.

- Indien har begået en uprovokeret aggression, og Pakistan vil besvare den på et sted og et tidspunkt, det selv vælger, lyder det i udtalelsen.

Pakistans premierminister, Imran Khan, kritiserer også tirsdag Indien i hårde vendinger.

- Angrebet blev foretaget på grund af hjemlige interesser for at imødekomme krav fra befolkningen, men man har sat den regionale fred og stabilitet i stor fare, siger han ifølge The Guardian.

Den pakistanske premierminister henviser til, at der er valg i Indien om to måneder, og at der siden angrebet på indiske soldater i Kashmir-provinsen har været et folkeligt krav om handling fra regeringen i Delhi.

Både pakistanske og indiske borgere på begge sider af grænsen gør klar til en ny konflikt mellem de to lande. Foto: Punit Paranjpe/Ritzau Scanpix

Gør klar til krig

Mens begge lande anerkender, at angrebet fandt sted ud på natten til tirsdag dansk tid, er de dog ikke enige om resultatet. Indien mener, at 300 terrorister omkom i missilregnen, mens Pakistan hævder, at ingen mistede livet under angrebet.

Midt imellem de to atommagter står befolkningen i den delte Kashmir-provins med udsigten til en usikker tilværelse. Den optrappede konflikt har tirsdag betydet, at folk er begyndt at hamstre mad og brændstof i provinsen.

Der er således meldinger om lange køer foran tankstationer og supermarkeder. På begge sider af grænsen opruster både Indien og Pakistan i disse timer.

Flere tungtbevæbnede militærkøretøjer er set køre ind i Srinagar, der er hovedstaden i den indiske del af Kashmir-provinsen. Det internationale samfund har endnu ikke reageret på Indiens angreb i Pakistan.

