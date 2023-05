Efter Nord Stream-eksplosion: Laver ny aftale

Norge og Storbritannien har underskrevet en intentionsaftale om at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur på havbunden.

Det oplyser Storbritanniens forsvarsministerium.

Ifølge ministeriet skal aftalen styrke landene i at beskytte fælles interesser i Nordsøen. Blandt andet ved at øge patruljering i havområderne med fly.

Aftalen har til hensigt, at de to lande skal styrke samarbejdet om beskyttelse af kritisk energi-infrastruktur, anti-ubådskrigsførelse og undersøisk beskyttelse, skriver ministeriet.

- Sabotagen mod Nord Stream-kablerne har vist, hvor sårbare vi er. Det må vi tage alvorligt, siger Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, skriver NTB.

På en forladt og gammel østtysk militærbase fandt Ekstra Bladet den sejlbåd, som, tyske myndigheder mener, spillede en hovedrolle i sprængningerne af Nord Stream-gasledningerne

Aftalen er underskrevet af Bjørn Arild Gram og den britiske forsvarsminister Ben Wallace i London.

- Vi deler det samme havområde, og vi har en fælles interesse i at arbejde sammen om sikkerhed i vores nærområder.

- Vi har samarbejdet godt i Nordsøen efter sabotagen mod Nord Stream-kablerne, og det er dette samarbejde, vi nu ønsker at udvikle yderligere, skriver den norske forsvarsminister i en pressemeddelelse.

Den voksende brug af havbunden til energi- og kommunikationsformål har øget mulighederne for modstandere af Vesten til at true kritisk infrastruktur under havets overflade, skriver det britiske forsvarsministerium.

I september sidste år blev der registreret læk i Nord Stream 1 og 2, der ligger i Østersøen.

Efterfølgende har flere landes myndigheder - heriblandt danske - sagt, at det var sabotage, der var skyld i lækkene.

Hvem der stod bag sabotagen, vides endnu ikke.

Under mødet mellem de to forsvarsministre kom det også frem, at Norge og Storbritannien går sammen om at donere langtrækkende raketsystemer til Ukraine, skriver NTB.