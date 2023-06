Efter Rusland-drama: - Udløbsdato kommer tættere på

Den berygtede Wagner-gruppe marcherede mod Moskva, og det så ud til, at et militærkup ville overtage den russiske hovedstad lige indtil sidste øjeblik.

Belarus' præsident, Alexander Lukashenko, endte med at stoppe soldaterne efter en opsigtsvækkende mægling med Wagner-leder, Jevgenij Prigozjin.

Men billederne af soldater på vej mod Moskva og den sønderlemmende kritik fra den magtfulde Wagner-leder efterlader Kreml i chok.

- Putin er kommet utrolig dårligt ud af den her sitaution. Han er blevet meget svækket, mener seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

- Han pustede sig stort op i sin tale, som var meget voldsom. Det handlede om forræderi, og at hele styret var på spil. Derfor er han nødt til at slå hårdt ned på det her nu, mener Splidsboel.

- I dag er der nok mange russere, der undrer sig over, hvorfor der ikke sker noget, hvis det var så alvorligt, som Putin gav udtryk for.

Tør ikke røre ham

Russiske Vladimir Putin er berygtet som en nådesløs præsident, der ikke tøver med at fængsle politiske modstandere, men Wagner-lederen kan måske slippe med skindet i behold.

- Putin skal først få styr på sine allierede. Hvem kan han stole på, og hvem skal være en del af magtens inderkreds? Jeg forestiller mig, at han skal sætte et nyt hold sammen. Det vigtigste, han vil se på, er nok, hvem der offentligt støttede Putin i går, og hvem der forblev tavse, siger Flemming Splidsboel.

- Men det kan være folk i inderkredsen har en anden opfattelse, så der er en mulighed for, at Putin ikke tør gøre noget mod Progizijn.

Seniorforskeren understreger dog, at Prigozjin ikke får det let i sin nye tilværelse i Belarus.

- Han kan ikke gemme sig, og det kan være, at han pludselig kommer ud for et 'uheld', men Prigozijn har stadig opbakning hos det russiske folk, og det kan skræmme Putin fra at gøre noget.

Da Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppens soldater forlod Rostov lørdag aften, var det til jubel og tak, og folk ville have selfies med gruppens leder

Udløbsdato kommer tættere på

Uenighederne mellem Wagner-gruppens leder og Putin endte næsten i et militært kup, som blev forværret time for time i løbet af lørdag.

I mellemtiden holdt Putin en tale til den russiske befolkning, men ellers var der tavst fra Kreml.

- Situationen viser en klar svaghed hos Putin. Han kan ikke styre Wagner-gruppen, og det efterlader et indtryk af, at han ikke kan håndtere kriser.

- De russiske medier var også meget direkte i går. Der blev snakket om forræderi og kup, og derfor kan det jo være svært at afmontere det nu, siger Flemming Splidsboel.

Ifølge Flemming Splidsboel er Putins udløbsdato kommet tættere på efter marchen.

- Han skal jo genvælges næste år, og han bliver allerede fejret udadtil, men han står meget svagere i dag.