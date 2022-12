Efter russisk droneangreb: 1,5 millioner står uden strøm

Odesa i Ukraine er blevet ramt af flere russiske droneangreb.

Droneangrebene ramte to energiforsyninger, og derfor står 1,5 million mennesker nu uden strøm.

Det oplyste officielle myndigheder om lørdag, skriver Reuters.

- Situationen i Odesa-regionen er meget svær. Desværre er skaderne kritiske, så det vil tage mere tid at genskabe elektriciteten. Det vil ikke bare tage timer, men nærmere dage, udtalte den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyj i forbindelse med angrebene.

Mørklagt

Byen i Odesa er næsten mørklagt lige nu, og alt ikke-kritisk infrastruktur står tilbage uden strøm.

Serhiy Bratchuk, repræsentant for Odesa-regionens administration udtalte lørdag, at man forventede at strømmen ville være tilbage i regionen 'i de kommende dage', men at den fulde genskabelse af el-netværket kan tage to til tre måneder.

Man mener, at droneangrebene blev udført af iranske droner, som Rusland har fået i forbindelse med det militære samarbejde mellem de to nationer.

Angrebene sker som blot ét i en række af mange russiske angreb, der har været på energiforsyningskilder i Ukraine i forbindelse med krigen.

Flere officielle myndigheder i Ukraine har bedømt angrebene på energiforsyninger som 'krigsforbrydelser', da de rammer civile borgere.

