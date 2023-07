Efter ubådstragedie: OceanGate indstiller ekspeditioner

Firmaet Oceangate indstiller alle 'undersøgende og kommercielle ekspeditioner'.

Det fremgår af firmaets hjemmeside.

OceanGate ejede ubåden Titan, der for nylig imploderede under nedstigningen til vraget af Titanic i Atlanterhavet. Det førte til fem personers død - herunder firmaets CEO Stockton Rush, som stod for ekspeditionen.

Reklamerer fortsat

Ifølge mediet Insider reklamerede virksomheden stadig for undervandsekspeditioner i ugen efter, man fandt vragresterne fra den imploderede ubåd Titan.

Af deres hjemmeside fremgår det da også stadig, at man med dem kan opleve verdens mest berømte skibsvrag (Titanic, red.). Den seneste meddelelse om, at de indstiller operationerne, kan læses med en lille, diskret, rød skrift i det øverste venstre hjørne af siden.

Annonce:

Ud over Stockton Rush var den franske dykker Paul-Henri Nargeolet og den britiske 'eventyrer' Hamish Harding ombord på ubåden, da den imploderede.

Det samme var den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood sammen med sin 19-årige søn Suleman Dawood.

Den 19-årige drengs mor har i et senere interview udtalt, at det slet ikke var meningen, at sønnen skulle have været med ombord. Hun gav nemlig sin plads til sønnen.

Afviste bekymringer

Efter den tragiske ulykke er flere historier om ubåden og selskabet bag kommet frem.

Blandt andet har BBC beskrevet, hvordan den nu afdøde direktør affærdigede advarsler om sikkerheden på ubåden fra en specialist i dybhavsudforskning.

Her skulle han ifølge mediet blandt andet have afvist, at han udsatte sine kunder for fare, ligesom han affejede specialistens anmodning om at få ubåden uafhængigt certificeret.

En tur med Titan ned til vraget af Titanic kostede 250.000 dollar, svarende til 1,7 millioner danske kroner.

Hvis du var en af de fem ombordværende på miniubåden Titan, og du vidste, ilten ville slippe op - ville du så dele den? Hvis du var en af de fem passagerer på miniubåden Titan, og du vidste, ilten ville slippe op - ville du så dele den?

Her er de fem mænd fra ubåden