Efter vulkanudbrud og flodbølge: Tonga ramt af endnu en ulykke

Stillehavsøen Tonga, der ellers var gået fri for coronavirus, er blevet ramt af et smitteudbrud med corona. Landet er gået i lockdown

En ulykke kommer sjældent alene. Det må de sande på stillehavsøen Tonga, der for første gang er gået i lockdown på grund af coronavirus.

15. januar eksploderede den delvist undersøiske vulkan Hunga-Tonga. Trykbølgen fra eksplosionen sendte en tsunami ind over den lille ø-nation. Tsunamien tog livet af tre mennesker, og efterlod flere af landets små øer komplet ødelagte.

Flere nødhjælpsorganisationer sendte straks hjælp til landet, men coronaen sejlede med som blind passager, da nødhjælpen nåede frem til landets hovedstad, Nuka'alofa,

Lockdown

Efter nødhjælpen kom frem blev først to havnearbejdere smittede, og siden har smitten spredt sig til tre andre personer. Det har fået regeringen i landet til at udstede en lockdown, der trådte i kraft onsdag morgen lokal tid for landets 105.000 indbyggere.

Under lockdownen skal de fleste forretninger og alle landets skoler holde lukket. Det kan udvikle sig alvorligt, hvis smitten spreder sig hurtigt i landet, fordi meget af infrastrukturen er blevet ødelagt efter tsunamien.

- Når du har et land, der allerede har et skrøbeligt sundhedssystem, der derefter bliver ramt af en katastrofe og derefterefter en potentiel spredning af virus, så gør det en allerede alvorlig situation umådeligt værre, siger John Fleming, der er chef for Røde Kors i stillehavsområdet til.

Kun et tilfælde

Den lille ø-nation har igennem de sidste to år formået at gå mere eller mindre fri for smitte med corona. Der har hidtil kun været ét bekræftet tilfælde på øen igennem hele pandemien.

Det er uvist, hvilken variant af corona de fem personer er blevet smittet med, ligesom man heller ikke ved, hvordan de to havnemedarbejdere er blevet smittet til at begynde med. Nødhjælpen er nemlig blevet afleveret, uden at nødhjælpsmedarbejdere er kommet i kontakt med lokalbefolkningen.

- I øjeblikket er det vigtigste for os, at forsinke spredningen af virussen og isolere dem, der er blevet smittet, sagde Tongas statsminister, Siaosi Sovaleni, ifølge Al-Jazeera.