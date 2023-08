Efter Wagner-boss' død: Putin 'kondolerer'

Siden lederen af Wagner-gruppen onsdag blev dræbt i et voldsomt flystyrt, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, været tavs.

Men torsdag aften dansk tid har det ændret sig.

Således sender den russiske præsident sine kondolencer til familien til den afdøde Wagner-chef og de øvrige passagerer ombord.

Det skriver flere internationale medier.

'En svær skæbne'

I sin erklæring udtaler Putin, at han har kendt Prigozjin siden 1990'erne, og han kalder ham 'en talentfuld forretningsmand'.

- Han var en mand med en svær skæbne, og han lavede nogle seriøse fejl i sit liv, udtaler han ifølge BBC.

Præsidenten omtaler også Wagner-gruppens indsats den seneste tid.

- Jeg vil gerne bemærke, at disse mennesker har ydet et væsentligt bidrag til vores fælles sag i kampen mod det nynazistiske regime, siger han således med henvisning til Ruslands krig i Ukraine.

Annonce:

Desuden siger Putin, at omstændighederne omkring flystyrtet nu skal efterforskes, men at det kommer til at tage lang tid.

Flystyrtet fandt sted onsdag aften nær landsbyen Kuzjenkino, der ligger på strækningen mellem Moskva og Sankt Petersborg. Omkring klokken 22 onsdag aften bekræftede russiske luftfartsmyndigheder, at 62-årige Jevgenij Prigozjin var ombord. Prigozjin har også ofte været omtalt som 'Putins kok'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

USA mener, at et jord-til-luft missil, som blev affyret inden for Ruslands grænser, formentligt skød det fly ned, hvor Jevgenij Prigozjin antageligt var om bord. Flyet styrtede ned i Tver-regionen nordvest for Moskva. Foto: Olga Maltseva/Ritzau Scanpix

Stor mystik

Hvad der forårsagede det voldsomme flystyrt er endnu ikke bekræftet.

Onsdag aften udtalte seniorforsker og militærekspert ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet, at det efter hans mening var sandsynligt, at det er det russiske forsvar, der står bag.

- Hvis du og jeg skulle sætte os sammen og finde ud af, hvad der er sket med Prigozjin, ville vi selvfølgelig starte med teorien om, at forsvarsministeriet har skudt ham ned. Den næste ville være en ulykke ombord, måske terror og så videre.

- Men det er jo oplagt at kigge i den retning, sagde Flemming Splidsboel Hansen.

Wagner-gruppen stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse. Oprøret endte med, at der blev indgået en aftale, der blandt andet betød, at Prigozjin skulle rykke til Belarus.