Efterretning: Rusland i kæmpe mangel på arbejdskraft

Over de sidste tre år er Ruslands befolkningstal angiveligt faldet med mindst to millioner mennesker grundet corona og krigen i Ukraine, og det skaber store problemer i form af mangel på arbejdskraft.

Det fremgår af den seneste efterretning fra det britiske forsvarsministerium.

Her skriver de, at 1,3 millioner russere siden krigens begyndelse i 2022 har forladt landet - herunder mange yngre og veluddannede mennesker.

Værste mangel i årtier

Ifølge ministeriet har det russiske kommunikationsministerium oplyst, at omkring 100.000 inden for it-branchen har forladt landet uden at vende tilbage. Det svarer til 10 procent af arbejdsstyrken inden for fagområdet.

Kombinationen af mobilisering, historisk høj emigration og en aldrende og indskrumpet befolkning begrænser ifølge efterretningen arbejdsudbuddet.

'Dette vil sandsynligvis føre til en reduktion i den potentielle vækst i Ruslands økonomi, og det risikerer at sætte gang i inflationen,' lyder det.

'Rusland står næsten helt sikkert over for den værste mangel på arbejdskraft i årtier. Den russiske centralbank har foretaget en rundspørge blandt 14.000 arbejdsgivere, som viste, at antallet af tilgængelige medarbejdere var på det laveste niveau siden 1998.'

